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12:25 (мск), источник: Вести - Воронеж

Врачи назвали регионы России с высокой заболеваемостью шизофренией

Больше всего больных зарегистрировано в ЦФО. Самый высокий уровень заболеваемости шизофренией зарегистрирован в Центральном федеральном округе (ЦФО), в который входит и Воронежская область.

Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на специалистов Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского в воскресенье, 10 декабря.

По данным за 2016 год, в ЦФО на 100 тыс. человек приходится 370,9 больных шизофренией. На втором и третьем местах находятся Уральский и Сибирский округа, где на 100 тыс. населения приходится 343,2 и 343,1 больных соответственно. Реже всего шизофренией страдают на Северном Кавказе (288) и в Южном федеральном округе (292,2).

В чём причина такой разницы по распространённости болезни в регионах, экспертам пока трудно объяснить. По словам главы отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени Сербского Бориса Казаковцева, необходимо провести специальные исследования по медико-географическим данным, проанализировать качество оказания психиатрической помощи в регионах. Он отметил, что многое зависит от качества жизни населения.

— Шизофрения может возникнуть вследствие внутренних и внешних факторов. 40% случаев заболеваемости — это генетические и наследственные причины, 60% — связаны с различными внешними обстоятельствами, включая взаимоотношения в семье, на работе, качество жизни, связь с вредными производствами и неблагоприятными природными явлениями, — подытожил эксперт.

По данным врачей, в целом за 2012−2016 годы число больных шизофренией в России снизилось на 1,1% ­- с 493,7 до 488,5 тыс. человек.

Дарья Крымова.

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