Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
В России посчитали шизофреников
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Названы горнолыжные курорты с самой дорогой недвижимостью
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
WP: В отношениях с Украиной пришло время взяться за кнут
Сборную РФ хотят выгнать с домашнего ЧМ-18 - СМИ
Шэрон Стоун появилась на публике в наряде с глубоким декольте
Ксения Собчак назвала себя «послушной женой»
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Польша не видит необходимости для страны в существовании Украины
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Задержание Михаила Саакашвили
15:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Автор самой сексуальной песни ударил девушку ногой в лицо

Лидер группы Queens of the Stone Age Джош Хомме ударил ногой женщину-фотографа Челси Лорен во время концерта. Об этом сообщает телеканал CBS 8.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рокер, чью композицию Make It Wit Chu в феврале 2017-го признали «самой сексуальной песней про секс», попал женщине по лицу во время исполнения гитарного соло. По словам Лорен, из-за произошедшего ей пришлось провести ночь в травмпункте.

Она опубликовала видео инцидента в Instagram. «Серьезно, кто так делает!?» — возмутилась она.

Хомме через своих представителей извинился перед фотографом, подчеркнув, что это произошло случайно.

Рок-группа Queens of the Stone Age сформировалась в 1996 году в штате Калифорния. Их дискография насчитывает семь студийных альбомов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин снова пойдет в президенты России
Кто виноват в олимпийском позоре России
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Легковые автомобили могут резко подорожать в 2018 году
Россия не одобрит схему США и Украины по миротворцам в Донбассе
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
Как планируют маркировать вредные продукты в России
Спорт
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/2018
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
В Москве простились с Леонидом Броневым Соболезнования родным принесли многие артисты театра и кино, в том числе Валентин Гафт, Владимир Гостюхин, Дмитрий Певцов
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Звезды вступились за подростка, которого травят в школе Свою поддержку Китону Джонсу уже выразили в соцсетях известные американские актеры, спортсмены и музыканты
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь