Автор самой сексуальной песни ударил девушку ногой в лицо
Лидер группы Queens of the Stone Age Джош Хомме ударил ногой
Лидер группы Queens of the Stone Age Джош Хомме ударил ногой
Рокер, чью композицию Make It Wit Chu в феврале 2017-го признали «самой сексуальной песней про секс», попал женщине по лицу во время исполнения гитарного соло. По словам Лорен,
Она опубликовала видео инцидента в Instagram. «Серьезно, кто так делает!?» — возмутилась она.
Хомме через своих представителей извинился перед фотографом, подчеркнув, что это произошло случайно.