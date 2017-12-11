Во вторник калининградцы смогут лично обратиться к начальнику регионального УМВД
Во вторник, 12 декабря, в УМВД России по Калининградской области пройдет общероссийский день приема граждан. Об этом сообщает
Во вторник, 12 декабря, в УМВД России по Калининградской области пройдет общероссийский день приема граждан. Об этом сообщает
Приём будет проходить с 12:00 до 20:00 по адресу: Калининград, Советский проспект, 7 (вход с левого торца здания, возле въездных ворот).
В Управлении МВД России по Калининградской области личный прием в порядке живой очереди будет проводить начальник УМВД полковник полиции Игорь Илларионов.