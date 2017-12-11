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12:43 (мск), источник: Клопс.ru

Во вторник калининградцы смогут лично обратиться к начальнику регионального УМВД

Во вторник, 12 декабря, в УМВД России по Калининградской области пройдет общероссийский день приема граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приём будет проходить с 12:00 до 20:00 по адресу: Калининград, Советский проспект, 7 (вход с левого торца здания, возле въездных ворот).

В Управлении МВД России по Калининградской области личный прием в порядке живой очереди будет проводить начальник УМВД полковник полиции Игорь Илларионов.

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