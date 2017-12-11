Минтруд объяснил порядок выплат на первенца при рождении близнецов

Ежемесячная выплата, обещанная президентом России Владимиром Путиным семьям, в которых в 2018 году родится первый ребенок, в случае рождения близнецов «достанется» тому из детей, кто появится на свет первым, разъяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«По двойне и по тройне — как мы понимаем, что дети одновременно не рождаются, даже если это двойня, то кто-то появляется первым, кто-то вторым, и первый получает [выплаты] на первого ребенка», — сказал Топилин, выступая на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей (цитата по «Интерфаксу»).

Путин объявил о начале выплат на первого ребенка.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва говорила РБК, что тем, у кого родились двойняшки или тройняшки, «придется доказывать, что у них не один ребенок, а три, и выплаты им нужны на троих детей».

В конце ноября Путин предложил с 2018 года выплачивать семьям, в которых родился первенец. Соответствующие законы Госдума и Совет Федерации планируют принять уже в ближайшие дни. Ожидается, что средняя по России сумма выплаты на первенца составит порядка 10,5 тыс. руб. в месяц, при этом получат ее только те семьи, в которых доход на человека окажется не более чем в полтора раза выше величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в том или ином регионе России за второй квартал предыдущего года.

«Думаю, что справедливо в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается», — сказал Путин.

Глава МЭР отнес ситуацию с демографией в России к числу тяжелейших в мире.

Второй из близнецов, по словам Топилина, принесет семье право на получение материнского капитала. Эту программу Путин предложил продлить до 2021 году, разрешив при этом ежемесячно выплачивать нуждающимся семьям часть средств этого капитала. По словам Путина, эта мера позволит использовать материнский капитал для оплаты расходов на уход за ребенком начиная с двухмесячного возраста, а также оплаты детсадов.

«То, что касается тройни… у нас есть мера по поддержке третьего ребенка, если это регионы, которые находятся с коэффициентом рождаемости ниже двух, это уже 60 регионов», — отметил Топилин (цитата по «РИА Новости»).

В середине июня Путин призвал власти не «жадничать», проводя политику, направленную на стимуляцию рождаемости. Заявление президента прозвучало на фоне ухудшения демографической ситуации в стране — по итогам января-сентября 2017 года естественная убыль населения России, по данным Росстата, составила 106,2 тыс. человек, тогда как по итогам первых семи месяцев 2016 года число родившихся превышало число умерших на 18,2 тыс. человек.