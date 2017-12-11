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12:35 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Юридические консультации смогут получить бесплатно ростовчане

Бесплатные консультации юристов смогут получить жители донской столицы.

Согласно информации из официальных источников, консультации по вопросам административного, гражданского, жилищного, земельного и семейного права пройдут 4 и 21 декабря с 16.00 до 18.30 в публичном центре правовой информации Донской публичной библиотеки.

Консультировать горожан будут студенты старших курсов Ростовского филиала Российского государственного университета правосудия, под руководством преподавателей — практикующих юристов, а также адвокаты, представители прокуратуры Ростовской области.

Дополнительную информацию о консультациях можно получить по телефону: 264−06−14.

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