Юридические консультации смогут получить бесплатно ростовчане
Бесплатные консультации юристов смогут получить жители донской столицы.
Бесплатные консультации юристов смогут получить жители донской столицы.
Согласно информации из официальных источников, консультации по вопросам административного, гражданского, жилищного, земельного и семейного права пройдут 4 и 21 декабря с 16.00 до 18.30 в публичном центре правовой информации Донской публичной библиотеки.
Консультировать горожан будут студенты старших курсов Ростовского филиала Российского государственного университета правосудия, под руководством преподавателей — практикующих юристов, а также адвокаты, представители прокуратуры Ростовской области.
Дополнительную информацию о консультациях можно получить по телефону: 264−06−14.