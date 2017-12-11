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12:35 (мск), источник: Фонтанка

Кому США даст визы в Петербурге

Консульство США в Петербурге 11 декабря начало проводить собеседования на визы после почти четырех месяцев перерыва. Однако записаться на него смогут не все и не сразу.

Источник: Reuters

Ужесточение условий получения американских виз для россиян стало следствием дипломатической войны между правительствами США и РФ, разгоревшейся летом 2017 года. В ответ на законопроект о новых санкциях Россия выслала почти две трети американских дипломатов. После этого США сначала вовсе приостановили выдачу виз россиянам, а с 1 сентября проводили собеседования только в Москве. 11 декабря прием заявлений возобновился в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Правда, в ограниченном объёме.

Кто и какие визы сможет получить в Северной столице, «Фонтанке» рассказал начальник визового отдела консульства США в Петербурге Рэйф Гонсалес.

— Поясните, пожалуйста, что значит ограниченный объем? Будет лимит по числу выданных виз или по их типам?

— Мы рады, что вновь откроемся и сможем проводить собеседования для бОльшего числа визовых заявителей, включая тех, кто обращается за туристическими визами, студентов, тех, кто едет с деловой целью, членов экипажей, участников творческих коллективов.

Некоторые типы виз можно будет получить только в Москве. Это иммиграционные визы, которые и раньше рассматривало именно посольство, а также рабочие визы для тех, кто едет работать в США на длительный срок в рамках перевода внутри компании или на основании разрешения на работу. Раньше мы рассматривали эти визы здесь, но они составляли небольшой процент. Передача их в Москву связана с тем, что это более сложный тип виз, он подразумевает больше работы с документами. Но это не относится к людям, которые едут в командировки: их заявления мы по-прежнему будем рассматривать в Петербурге. Также раньше мы делали здесь дипломатические визы, сейчас за ними тоже нужно обращаться в Москву.

Когда мы говорим об ограниченном режиме, это никоим образом не относится к проценту людей, которым отказывают в визе. Остальные критерии тоже остаются в силе.

— Прекращение оформления виз в российских регионах Госдепартамент объяснял нехваткой персонала после требования Москвы сократить штат сотрудников американской дипмиссии. Насколько серьезным было сокращение в Петербурге?

— Не могу назвать точное число нашего персонала, но в общей сложности 60% людей, которые работали здесь до 23 августа, ушли.

— То есть объемы выдачи виз сократятся пропорционально?

— Я не могу сказать, что пропорция та же. Но любой человек, который работает в бизнесе, должен понимать, что если 60% персонала исчезли, это, безусловно, отразится на объеме работы, который вы можете выполнить. Кроме того, мы должны принимать во внимание не только количество людей, но и то, что они берут отпуска, заболевают, и это сказывается на рабочем процессе. Но мы прикладываем все усилия, чтобы собеседования, которые были отменены в сентябре-октябре, в ближайшее время состоялись.

— Сколько людей после отмены собеседования не смогли пройти его в Москве?

— Решение о закрытии коснулось 17 тысяч человек в целом по России. На данный момент мы обслужили 11 тысяч, остается восемь. Мы, консульства и посольство, совместными усилиями пытаемся дать им возможность пройти собеседования. У них будет приоритет при записи, то есть их мы будем принимать в первую очередь.

— Когда же смогут получить визу те, кто решит подать заявление сейчас?

— На некоторые категории виз, например студенческие, новые заявители смогут записаться прямо сейчас и пройти собеседование уже через несколько дней. Для туристических и бизнес-виз, мы надеемся, можно будет подать заявление в марте. То есть мы предполагаем, что до марта будем заниматься людьми, которых коснулось наше закрытие. Мы очень хотим, чтобы люди имели возможность выезжать, особенно студенты, это будет способствовать сближению стран.

— Министерство иностранных дел РФ объяснило приостановку выдачи неиммиграционных виз россиянам неэффективностью сотрудников американской дипмиссии. Согласны ли в с этим? Нашли ли какие-то способы автоматизировать работу?

— Во всех странах мы изыскиваем пути сделать нашу работу более эффективной, но это должно быть сделано не в ущерб безопасности. Но как бы мы ни пытались выкрутиться из этой ситуации — чем меньше людей работает, тем меньше виз мы можем сделать. Если бы не решение российского правительства о сокращении персонала, мы смогли бы давать больше виз, чем прежде.

— Изменилась ли процедура получения визы, ее стоимость?

— Стоимость виз осталась неизменной, она та же, что по всему миру. Процедура подачи заявления тоже не изменилась. Сохранилась и возможность получить визу без собеседования для тех, у кого предыдущая истекла меньше года назад. Этим мы занимались и во время закрытых дверей. И мы бы хотели, чтобы люди пользовались этой программой, даже если у них нет пока конкретных планов поездки. Причем не обязательно подавать документы там, где вы получали предыдущую визу: их можно отправить курьерской службой в консульство в любом городе, лично куда-то ехать не требуется.

— Сохранилась ли возможность ускоренного собеседования? Будет ли сложнее его добиться?

— Заявки на срочное собеседование мы принимаем. Критерии размещены на нашем сайте, они едины для всех консульств и посольств. Это поездки, связанные со смертью или же неотложной медицинской необходимостью. Также на ускоренное собеседование, как я говорил раньше, смогут записаться студенты, у которых учебный семестр начнется в течение 60 дней. К сожалению, для деловых поездок мы не предусматриваем пока такую возможность.

— Могут ли петербуржцы оформлять визы в Москве? Соседних странах?

— За всеми категориями виз можно обращаться в Москве или за границей. Соседние страны в курсе, что сложилась такая ситуация, и рассматривают российских заявителей. Но платить консульский сбор нужно в той стране, где вы обращаетесь.

— Согласно опубликованной недавно статистике, процент отказов в американской визе стал больше. То есть с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года ее не смогли получить 11,61% обратившихся, тогда как годом ранее этот показатель составлял 9,29%.

— Такая статистика, действительно, была опубликована. Но это ни в коем случае не связано с сокращением персонала. Скорее, с качеством заявлений.

— Начальник консульского отдела Генерального консульства США в Петербурге Джон Флетчер говорил нам, что в 2016 году количество заявлений на неиммиграционные визы в Петербурге виз увеличилось примерно на 20% по сравнению с 2015 годом. Как скажется почти четыре месяца простоя на числе желающих поехать в США?

— Тогда были радужные ожидания. Но после решения российского правительства о сокращении штата мы не можем быть на столько настолько оптимистичны. И, конечно, количество работающих людей отразится на годичной цифре. Пока точной статистики у нас нет. Но мы очень рады, что снова открываем двери. Мы хотим, чтобы россияне имели возможность путешествовать.

Беседовала Галина Бояркова.

«Фонтанка.ру».

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