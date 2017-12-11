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12:23 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоградцев приглашают пройти диспансеризацию

Жителей Волгоградской области приглашают на диспансеризацию. В профилактической акции, которая стартовала в начале этого лета, уже приняли участие свыше 5 тысяч человек.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Для удобства жителей диспансеризацию можно пройти в выходной день. Диагностика проходит с 8 до 14 часов бесплатно и без предварительной записи. Врачи берут анализ крови, измеряют артериальное давление, а также проводят другие исследования.

По итогам первого этапа диспансеризации выяснилось, что среди самых распространенных факторов риска — артериальная гипертония, избыточная масса тела, курение, низкая физическая активность.

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