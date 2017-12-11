Волгоградцев приглашают пройти диспансеризацию
Жителей Волгоградской области приглашают на диспансеризацию. В профилактической акции, которая стартовала в начале этого лета, уже приняли участие свыше 5 тысяч человек.
Жителей Волгоградской области приглашают на диспансеризацию. В профилактической акции, которая стартовала в начале этого лета, уже приняли участие свыше 5 тысяч человек.
Для удобства жителей диспансеризацию можно пройти в выходной день. Диагностика проходит с 8 до 14 часов бесплатно и без предварительной записи. Врачи берут анализ крови, измеряют артериальное давление, а также проводят другие исследования.
По итогам первого этапа диспансеризации выяснилось, что среди самых распространенных факторов риска — артериальная гипертония, избыточная масса тела, курение, низкая физическая активность.