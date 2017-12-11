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13:04 (мск), источник: РИАЦ

Волжский принял эстафету культуры

Через месяц символический факел отправится в Ленинский район. Накануне жители Городищенского района передали эстафету волжанам.

Церемония состоялась в филармоническом отделении Центра культуры и искусства «Октябрь» города Волжского: делегация из Городищенского района передала волжанам символический факел VI областной Эстафеты культуры, стартовавшей в ноябре 2017 года в Калаче-на-Дону. Мероприятия, призванные выявить «Район высокой культуры», посвящены 75-й годовщине Сталинградской Победы.

Символы эстафеты — факел и фотоальбом — «путешествуют» по Волгоградской области: в маршруте — 32 муниципальных района и 6 городских округов. В домах и дворцах культуры, музеях и библиотеках в рамках акции проходят концерты, встречи, экскурсии патриотической направленности: все мероприятия объединяет тема Великой Отечественной войны и Победы советских войск в Сталинградской битве.

В Волжском факел и фотоальбом от представителей Городищенского района приняли председатель городского Совета ветеранов Вера Пушкина и два учащихся кадетской школы. На торжественной церемонии присутствовали ветераны войны и труда, представители мэрии и общественных организаций. Солисты и творческие коллективы города выступили с номерами, посвященными теме Великой Отечественной.

В настоящее время факел и альбом Эстафеты хранятся в управлении культуры администрации Волжского. В последний горожане добавят фотографии своей творческой деятельности, а после, 25 января 2018 года, передадут представителям Ленинского района.

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