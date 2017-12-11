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12:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Свердловчане смогут погашать долги в торговых центрах

На два дня возле зданий ТРЦ судебные приставы установят специальные мобильные пункты.

Чтобы погасить долги свердловчанам теперь не обязательно идти в отдел судебных приставов. Рассчитаться с просроченными платежами уральцы смогут в торговых центрах. Возле входов в крупные ТРЦ судебные приставы установят специальные мобильные пункты. Необычная акция — «Узнай о своих долгах» — продлится с 11 по 13 декабря.

— Зачастую люди хотят расплатиться со своими долгами, но по каким-либо причинам не могут выбраться в отдел судебных приставов. Расположение мобильных пунктов возле торговых комплексов позволяет сэкономить время, сходить за покупками и при этом узнать о своих долгах или получить консультацию судебных приставов, — пояснили в пресс-службе УФССП РФ по Свердловской области.

В «долговых» пунктах можно будет узнать и оплатить налоги, штрафы ГИБДД, кредиты и прочие задолженности. Получение своевременной информации об имеющихся долгах позволит в дальнейшем избежать ареста банковских счетов или ограничения выезда за границу.

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