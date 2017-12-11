Свердловчане смогут погашать долги в торговых центрах
На два дня возле зданий ТРЦ судебные приставы установят специальные мобильные пункты.
На два дня возле зданий ТРЦ судебные приставы установят специальные мобильные пункты.
Чтобы погасить долги свердловчанам теперь не обязательно идти в отдел судебных приставов. Рассчитаться с просроченными платежами уральцы смогут в торговых центрах. Возле входов в крупные ТРЦ судебные приставы установят специальные мобильные пункты. Необычная акция — «Узнай о своих долгах» — продлится с 11 по 13 декабря.
— Зачастую люди хотят расплатиться со своими долгами, но по
В «долговых» пунктах можно будет узнать и оплатить налоги, штрафы ГИБДД, кредиты и прочие задолженности. Получение своевременной информации об имеющихся долгах позволит в дальнейшем избежать ареста банковских счетов или ограничения выезда за границу.