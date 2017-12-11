Свердловчане смогут погашать долги в торговых центрах

Чтобы погасить долги свердловчанам теперь не обязательно идти в отдел судебных приставов. Рассчитаться с просроченными платежами уральцы смогут в торговых центрах. Возле входов в крупные ТРЦ судебные приставы установят специальные мобильные пункты. Необычная акция — «Узнай о своих долгах» — продлится с 11 по 13 декабря.

— Зачастую люди хотят расплатиться со своими долгами, но по каким-либо причинам не могут выбраться в отдел судебных приставов. Расположение мобильных пунктов возле торговых комплексов позволяет сэкономить время, сходить за покупками и при этом узнать о своих долгах или получить консультацию судебных приставов, — пояснили в пресс-службе УФССП РФ по Свердловской области.