Спасатели Башкирии помогли не замерзнуть 40 автомобилистам на трассе М-5
За прошедшие сутки сотрудники «22 отряда по ФПС по РБ» оказали помощь сорока автомобилистам на 1548 км трассы М-5 на территории Челябинской области.
За прошедшие сутки сотрудники «22 отряда по ФПС по РБ» оказали помощь сорока автомобилистам на 1548 км трассы М-5 на территории Челябинской области.
Совместно с оперативными службами соседней области спасатели из Башкирии развернули мобильный пункт обогрева, сообщает
Из сорока человек троим была оказана медицинская помощь, 28-ми предоставлено горячее питье, также сотрудники МЧС помогли отремонтировать микроавтобус Ford Transit и МАЗ.
С 9 по 10 декабря участок М-5 в Челябинской области был закрыт для грузовиков