Спасатели Башкирии помогли не замерзнуть 40 автомобилистам на трассе М-5

Из сорока человек троим была оказана медицинская помощь, 28-ми предоставлено горячее питье, также сотрудники МЧС помогли отремонтировать микроавтобус Ford Transit и МАЗ.

С 9 по 10 декабря участок М-5 в Челябинской области был закрыт для грузовиков из-за сильного снегопада. Сегодня движение на трассе функционирует в штатном режиме. В Башкирии на федеральных и республиканских дорогах работают оперативные группы, проводится расчистка дорожного полотна.