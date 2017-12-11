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12:11 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Спасатели Башкирии помогли не замерзнуть 40 автомобилистам на трассе М-5

За прошедшие сутки сотрудники «22 отряда по ФПС по РБ» оказали помощь сорока автомобилистам на 1548 км трассы М-5 на территории Челябинской области.

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Совместно с оперативными службами соседней области спасатели из Башкирии развернули мобильный пункт обогрева, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Из сорока человек троим была оказана медицинская помощь, 28-ми предоставлено горячее питье, также сотрудники МЧС помогли отремонтировать микроавтобус Ford Transit и МАЗ.

С 9 по 10 декабря участок М-5 в Челябинской области был закрыт для грузовиков из-за сильного снегопада. Сегодня движение на трассе функционирует в штатном режиме. В Башкирии на федеральных и республиканских дорогах работают оперативные группы, проводится расчистка дорожного полотна.

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