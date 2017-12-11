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12:33 (мск), источник: Kazinform

Как часто супермаркеты Казахстана проверяют на саннормы


АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В каких случаях будет проводиться санитарно-эпидемиологическая проверка в супермаркетах Казахстана, сообщил заместитель председателя комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК Берик Шарип на пресс-конференции в Правительстве по вопросам либерализации сферы здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В супермаркетах не проводятся проверки по особому порядку, проводятся проверки только в том случае, если поступают жалобы или обращения, либо, когда при проведении контрольных закупок выявляются какие-либо нарушения.

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Например, пищевая продукция была просрочена по сроку годности, то именно эти объекты до устранения замечания будут подлежать проверкам в особом порядке", — сказал Б. Шарип, отвечая на вопросы журналистов.

При этом представитель Минздрава уточнил, что пекарни и кондитерские проверяются раз в год, кулинарии — два раза в год. «Таким образом, определяется уровень риска объектов, если риск выявляется, то они подлежат проверке», — отметил он.

Как ранее сообщалось, в Казахстане оптимизированы санитарные требования.

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