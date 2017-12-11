Как часто супермаркеты Казахстана проверяют на саннормы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В каких случаях будет проводиться
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В каких случаях будет проводиться
«В супермаркетах не проводятся проверки по особому порядку, проводятся проверки только в том случае, если поступают жалобы или обращения, либо, когда при проведении контрольных закупок выявляются
Например, пищевая продукция была просрочена по сроку годности, то именно эти объекты до устранения замечания будут подлежать проверкам в особом порядке", — сказал Б. Шарип, отвечая на вопросы журналистов.
При этом представитель Минздрава уточнил, что пекарни и кондитерские проверяются раз в год, кулинарии — два раза в год. «Таким образом, определяется уровень риска объектов, если риск выявляется, то они подлежат проверке», — отметил он.
Как ранее сообщалось, в Казахстане оптимизированы санитарные требования.