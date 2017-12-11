Как часто супермаркеты Казахстана проверяют на саннормы

«В супермаркетах не проводятся проверки по особому порядку, проводятся проверки только в том случае, если поступают жалобы или обращения, либо, когда при проведении контрольных закупок выявляются какие-либо нарушения.

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Например, пищевая продукция была просрочена по сроку годности, то именно эти объекты до устранения замечания будут подлежать проверкам в особом порядке", — сказал Б. Шарип, отвечая на вопросы журналистов.

При этом представитель Минздрава уточнил, что пекарни и кондитерские проверяются раз в год, кулинарии — два раза в год. «Таким образом, определяется уровень риска объектов, если риск выявляется, то они подлежат проверке», — отметил он.