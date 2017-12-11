Создана карта популярности мужского обрезания

Пост был опубликован посетителем портала с ником PatThePope.

Опираясь на данные Национального центра биотехнологической информации (NCBI), PatThePope показывает, что по сравнению с другими странами, обрезания на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Юго-Восточной Азии и США имеют высокую популярность среди мужского населения.

Также обрезания часто делают в Южной Корее. Пользователи Reddit предположили, что это может быть связано с тесными отношениями с американцами и модой на обмен студентами.

Самая высокая популярность мужского обрезания наблюдается в Афганистане, Габоне, Йемене, Иране, Мавритании, Марокко, Таджикистане, Тунисе, Западной Сахаре и на Коморских островах — более 99 процентов. В России этот уровень варьируется от 10 до 20 процентов.