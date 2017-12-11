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14:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Создана карта популярности мужского обрезания

На Reddit появилась карта популярности мужского обрезания в разных странах мира.

Пост был опубликован посетителем портала с ником PatThePope.

Опираясь на данные Национального центра биотехнологической информации (NCBI), PatThePope показывает, что по сравнению с другими странами, обрезания на Ближнем Востоке, в Северной Африке, Юго-Восточной Азии и США имеют высокую популярность среди мужского населения.

Также обрезания часто делают в Южной Корее. Пользователи Reddit предположили, что это может быть связано с тесными отношениями с американцами и модой на обмен студентами.

Самая высокая популярность мужского обрезания наблюдается в Афганистане, Габоне, Йемене, Иране, Мавритании, Марокко, Таджикистане, Тунисе, Западной Сахаре и на Коморских островах — более 99 процентов. В России этот уровень варьируется от 10 до 20 процентов.

По словам специалистов Национальной служба здравоохранения Англии (NHS), существует несколько причин, заставляющих мужчин идти на обрезание. Помимо политических и религиозных, есть и медицинские, передает The Independent.

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