В Челябинске залили 17 дворовых катков
В Челябинске продолжается заливка хоккейных коробок во дворах. К 11 декабря в городе открыли еще две площадки, и теперь их общее количество достигло 17. Еще 25 дворовых катков находятся в стадии заливки.
В Челябинске продолжается заливка хоккейных коробок во дворах. К 11 декабря в городе открыли еще две площадки, и теперь их общее количество достигло 17. Еще 25 дворовых катков находятся в стадии заливки.
Об этом рассказал на аппаратном совещании в мэрии начальник городского управления по физкультуре, спорту и туризму Евгений Иванов. В частности, почти полностью готова хоккейная площадка на стадионе «Калибр», которую взял под личный контроль глава Челябинска Евгений Тефтелев.
«Площадка на “Калибре” залита. Осталось доделать совсем немного, хотя уже в выходные там катались ребята. Остался нерешенным вопрос с парковкой. Ей мы займемся по весне. А пока сделаем временный вариант», — отметил Иванов.
В свою очередь, Евгений Тефтелев заметил, что лично наблюдал за заливкой льда в нескольких районах города.
«На Комсомольском проспекте видел, как заливают. Пока, правда, еще асфальт просвечивает, но, думаю, еще польют, и все нормально будет», — рассказал градоначальник.
Тефтелев дал поручение главам районов тщательно следить за процессом, чтобы не получилось, как в прошлом году. Зимой 2016−17 программа по заливке дворовых катков была, фактически, сорвана. Ответственный за нее МБУ «Спортгород» отдал процесс подрядчику, который не справился ни с объемом работ, ни с их качеством.
Всего в этом году в Челябинске должно появиться 70 дворовых катков. По 17 — в Курчатовском и Тракторозаводском районах, 9 — в Калининском, по 8 — в Металлургическом и Советском, 6 — в Центральном и 5 — в Ленинском.
Заливкой вновь занимается «Спортгород», но уже без помощи подрядчиков. За качеством льда следят как специалисты МБУ, так и депутат Гордумы Александр Галкин. Во второй половине декабря он вместе с представителями СМИ намерен объехать все городские катки и лично убедиться, что они соответствуют нормативам.