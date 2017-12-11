Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
Названа самая пьющая страна Европы
Погиб советский призер Олимпиады Виктор Потапов
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
Самолет, летевший из Москвы в Цюрих, совершил экстренную посадку
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Ева Лонгория появилась на публике в платье-комбинации
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
14События недели в фотографиях
12:41 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске залили 17 дворовых катков

В Челябинске продолжается заливка хоккейных коробок во дворах. К 11 декабря в городе открыли еще две площадки, и теперь их общее количество достигло 17. Еще 25 дворовых катков находятся в стадии заливки.

Об этом рассказал на аппаратном совещании в мэрии начальник городского управления по физкультуре, спорту и туризму Евгений Иванов. В частности, почти полностью готова хоккейная площадка на стадионе «Калибр», которую взял под личный контроль глава Челябинска Евгений Тефтелев.

«Площадка на “Калибре” залита. Осталось доделать совсем немного, хотя уже в выходные там катались ребята. Остался нерешенным вопрос с парковкой. Ей мы займемся по весне. А пока сделаем временный вариант», — отметил Иванов.

В свою очередь, Евгений Тефтелев заметил, что лично наблюдал за заливкой льда в нескольких районах города.

«На Комсомольском проспекте видел, как заливают. Пока, правда, еще асфальт просвечивает, но, думаю, еще польют, и все нормально будет», — рассказал градоначальник.

Тефтелев дал поручение главам районов тщательно следить за процессом, чтобы не получилось, как в прошлом году. Зимой 2016−17 программа по заливке дворовых катков была, фактически, сорвана. Ответственный за нее МБУ «Спортгород» отдал процесс подрядчику, который не справился ни с объемом работ, ни с их качеством.

Всего в этом году в Челябинске должно появиться 70 дворовых катков. По 17 — в Курчатовском и Тракторозаводском районах, 9 — в Калининском, по 8 — в Металлургическом и Советском, 6 — в Центральном и 5 — в Ленинском.

Заливкой вновь занимается «Спортгород», но уже без помощи подрядчиков. За качеством льда следят как специалисты МБУ, так и депутат Гордумы Александр Галкин. Во второй половине декабря он вместе с представителями СМИ намерен объехать все городские катки и лично убедиться, что они соответствуют нормативам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
КПРФ считает, что рекультивацией Коркинского разреза должен заняться ЧУК, а не РМК
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Легковые автомобили могут резко подорожать в 2018 году
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Зарплаты бюджетников вырастут на 4% с 1 января
Россия внесет в ООН проект о добыче ресурсов на астероидах
Спорт
«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико» 11 декабря в штаб-квартире УЕФА состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, в весеннюю часть которой вышли четыре российских клуба
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу Появились первые подробности нового проекта с популярной ведущей
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Наталья Подольская прокомментировала слухи о своей беременности Певица развеяла все домыслы поклонников.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь