В Челябинске залили 17 дворовых катков

Об этом рассказал на аппаратном совещании в мэрии начальник городского управления по физкультуре, спорту и туризму Евгений Иванов. В частности, почти полностью готова хоккейная площадка на стадионе «Калибр», которую взял под личный контроль глава Челябинска Евгений Тефтелев.

«Площадка на “Калибре” залита. Осталось доделать совсем немного, хотя уже в выходные там катались ребята. Остался нерешенным вопрос с парковкой. Ей мы займемся по весне. А пока сделаем временный вариант», — отметил Иванов.

В свою очередь, Евгений Тефтелев заметил, что лично наблюдал за заливкой льда в нескольких районах города.

«На Комсомольском проспекте видел, как заливают. Пока, правда, еще асфальт просвечивает, но, думаю, еще польют, и все нормально будет», — рассказал градоначальник.

Тефтелев дал поручение главам районов тщательно следить за процессом, чтобы не получилось, как в прошлом году. Зимой 2016−17 программа по заливке дворовых катков была, фактически, сорвана. Ответственный за нее МБУ «Спортгород» отдал процесс подрядчику, который не справился ни с объемом работ, ни с их качеством.

Всего в этом году в Челябинске должно появиться 70 дворовых катков. По 17 — в Курчатовском и Тракторозаводском районах, 9 — в Калининском, по 8 — в Металлургическом и Советском, 6 — в Центральном и 5 — в Ленинском.