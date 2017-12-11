В Кемеровской области возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха
В южной столице Кузбасса с января по сентябрь уровень фторида водорода превышал допустимые нормы.
В южной столице Кузбасса с января по сентябрь уровень фторида водорода превышал допустимые нормы.
В Новокузнецке в период с января по сентябрь уровень фторида водорода превышал допустимые нормы.
По информации
По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». В настоящее время специализированная рабочая группа устанавливает источник загрязнения.