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12:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха

В южной столице Кузбасса с января по сентябрь уровень фторида водорода превышал допустимые нормы.

В Новокузнецке в период с января по сентябрь уровень фторида водорода превышал допустимые нормы.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, по факту загрязнения воздуха была проведена прокурорская проверка. Новокузнецкая гидрометеорологическая лаборатория Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выяснила, что в период с января по сентябрь наблюдалось превышение предельно-допустимых концентраций фторида водорода. Так, в Орджоникидзевском районе нормы были превышены в 2, 5 раза, в Центральном и Новоильинском районах — в 6 раз.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ «Загрязнение атмосферы». В настоящее время специализированная рабочая группа устанавливает источник загрязнения.

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