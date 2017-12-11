В Кемеровской области возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кемеровской области, по факту загрязнения воздуха была проведена прокурорская проверка. Новокузнецкая гидрометеорологическая лаборатория Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды выяснила, что в период с января по сентябрь наблюдалось превышение предельно-допустимых концентраций фторида водорода. Так, в Орджоникидзевском районе нормы были превышены в 2, 5 раза, в Центральном и Новоильинском районах — в 6 раз.