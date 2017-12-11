Миша Алоян поблагодарил отца после завоевания пояса чемпиона по версии WBA International

Изначально соперником Алояна должен был стать филиппинец Гимель Маграмо, но он травмировался. Затем подписали Александра Эспинозу из Никарагуа. Однако, в конечном итоге, на бой против призера Олимпийских игр вышел другой никарагуанец Гермоген Кастильо. Смена оппонентов Алояну не помешала. Первые раунды — в разведке. Точнее и быстрее был Алоян. В седьмом раунде сибиряк окончательно включился. Голова Кастильо начала отскакивать, словно баскетбольный мяч. Бой продлился все 10 раундов. И тут наступает один из самых странных моментов. Один судья отдает все раунды Алояну. Второй уже 8. Кастильо присудили 2 раунда. Видимо, за храбрость. И третий арбитр выставляет счет 4−6 в пользу Кастильо. Алоян, конечно все равно победил, но в компетентности некоторых специалистов, после таких решений, начинаешь сомневаться. Итог — в третьем профессиональном поединке Миша Алоян завоевал интерконтинентальный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации в легчайшем весе. Благодарил боксер не только болельщиков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/KJGONINw1YI?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Михаил Алоян, обладатель пояса WBA International в легчайшем весе (до 53 кг.): «Вернусь на много-много лет назад. Хочу сказать моему отцу. Я думаю, вы догадались, да?».

Алоян, скорее всего, попадет в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации. Продвигаются в списках и новосибирские бойцы ММА — смешанных единоборств. Михаил Царев занял вторую строчку в рейтинге средневесов организации FightNights — одной из крупнейших в России. Царев дебютировал в клетке этого промоушена месяц назад против крепкого Артура Гусейнова. Он провел почти тридцать поединков, большую часть побед одержал нокаутом. Но это ему не помогло. Михаил Царев не оставил шансов сопернику. Все закончилось уже в первом раунде.

Читайте также Алоян победил Кастильо и завоевал титул WBA International

Другой новосибирский боец смешанного стиля уже получил титульный шанс. Александр Педусон выступает в полулегком весе и в другой организации — АСВ. Александр, кстати, известен тем, что является одним из немногих успешных бойцов, у которых есть постоянная работа. Он пожарный. Тушить свет в глазах соперников Педусон начал 4 года назад. Сегодня готовится к одному из важных поединков в карьере. 23-го декабря он столкнется с Юсуфом Раисовым из Грозного. На кону пояс временного чемпиона АСВ. Временный, потому что действующий чемпион Марат Балаев травмирован. Педусон вышел ему на замену за месяц до боя. Сможет ли Александр Педусон довести свой рекорд до 13-ти побед? И чего он ждет от поединка с Раисовым? Об этом он рассказал одному из интернет-изданий, находясь в Москве, где и пройдет турнир.

Александр Педусон, Претендент на титул временного чемпиона по версии ACB в полулегком весе (до 65 кг.): «Все четыре последних боя у меня были одни борцы, можно сказать так. Я не мог продемонстрировать свою ударную технику. Но, Юсуф не сразу пойдет в ноги. Он будет драться. Мне кажется, мы покажем красивый бой. Будет «заруба».