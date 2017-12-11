Со вторника в Беларусь придет оттепель
«Уже в предстоящие сутки на территорию Беларуси начнет поступать очень теплый воздух с
«Уже в предстоящие сутки на территорию Беларуси начнет поступать очень теплый воздух с
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивый характер погоды с повышенным температурным режимом ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«Уже в предстоящие сутки на территорию Беларуси начнет поступать очень теплый воздух с
Во вторник, 12 декабря, ожидается очень теплая для зимнего времени погода. Это будет самый теплый день на этой неделе. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, во второй половине дня — 2−8 градусов тепла. По
В среду, 13 декабря, ночью в отдельных районах, днем преимущественно по
В четверг, 14 декабря, атмосферные фронты обусловят ночью по
В пятницу, 15 декабря, сохранится неустойчивая погода, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ожидаются слабые туман и гололед. Ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица. Днем осадки будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем будет в основном от минус 1 до плюс 4 градусов, по