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15:14 (мск), источник: БЕЛТА

Со вторника в Беларусь придет оттепель

«Уже в предстоящие сутки на территорию Беларуси начнет поступать очень теплый воздух с юго-запада Европы, ожидается оттепельная погода, и выпавший снег почти полностью растает», — рассказали в Гидромете.

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Источник: БЕЛТА

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивый характер погоды с повышенным температурным режимом ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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«Уже в предстоящие сутки на территорию Беларуси начнет поступать очень теплый воздух с юго-запада Европы, ожидается оттепельная погода, и выпавший снег почти полностью растает», — рассказали в Гидромете.

Во вторник, 12 декабря, ожидается очень теплая для зимнего времени погода. Это будет самый теплый день на этой неделе. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, во второй половине дня — 2−8 градусов тепла. По юго-западу страны будет еще теплее: ночью — 3−5 градусов выше нуля, днем — плюс 9−11 градусов. В отдельных районах страны пройдут кратковременные осадки (дождь, ночью с мокрым снегом). Ночью и утром ожидается слабый гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный порывистый.

В среду, 13 декабря, ночью в отдельных районах, днем преимущественно по юго-востоку страны ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). Местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью сохранится порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем — от нуля до плюс 5.

В четверг, 14 декабря, атмосферные фронты обусловят ночью по юго-востоку страны, днем на большей части территории кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются слабые туман и гололед. На дорогах местами образуется гололедица. Температура воздуха ночью понизится до 1−7 градусов мороза, днем будет от минус 3 до плюс 3 градусов.

В пятницу, 15 декабря, сохранится неустойчивая погода, на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), ожидаются слабые туман и гололед. Ночью на отдельных участках дорог возможна гололедица. Днем осадки будут сопровождаться порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем будет в основном от минус 1 до плюс 4 градусов, по юго-западу температура повысится до 6 градусов тепла.

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