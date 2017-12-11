В Вильнюсе с июля 2018 вводится «налог на подушку»

Источник: Ежедневник.by

Предварительно предполагается, что налог не будут взимать с несовершеннолетних и совершеннолетних школьников, инвалидов, больных, приезжающих в соответствующие учреждения на реабилитацию, пишет tio.by.



Согласно подсчетам, за счет данного налога уже в 2019 году бюджет пополниться на 2,28 млн евро. Размер налога — 1 евро в сутки. По данным мэрии, его одобряют представители гостиниц и ресторанов, Ассоциация турбизнеса, представители компании Airbnb. Однако они выдвинули условие — вырученные средства пойдут на поощрение туризма и улучшение инфраструктуры для туристов.

Планируют учредить Туристический совет, в состав которого войдут представители вышеупомянутых организаций — этот совет будет решать вопрос использования вырученных средств.



Со слов представителя Go Vilnius Инги Романовскене, учли просьбу представителей бизнеса не взимать этот налог до 1 января 2019 года с тех, кто заранее забронировал в гостиницах не меньше 10 номеров.