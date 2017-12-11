В Вильнюсе с июля 2018 вводится «налог на подушку»
С 1 июля 2018 г. в Вильнюсе с туристов будет взиматься так называемый налог на подушку в размере 1 евро в сутки. Такое решение в горсовете Вильнюса было принято 7 декабря 2017 года.
С 1 июля 2018 г. в Вильнюсе с туристов будет взиматься так называемый налог на подушку в размере 1 евро в сутки. Такое решение в горсовете Вильнюса было принято 7 декабря 2017 года.
Предварительно предполагается, что налог не будут взимать с несовершеннолетних и совершеннолетних школьников, инвалидов, больных, приезжающих в соответствующие учреждения на реабилитацию, пишет tio.by.
Планируют учредить Туристический совет, в состав которого войдут представители вышеупомянутых организаций — этот совет будет решать вопрос использования вырученных средств.
Со слов представителя Go Vilnius Инги Романовскене, учли просьбу представителей бизнеса не взимать этот налог до 1 января 2019 года с тех, кто заранее забронировал в гостиницах не меньше 10 номеров.
Раньше налог «на подушку» взимали лишь курортные города, возможность взимать его в других городах появилась только после того, как парламент в 2015 году принял соответствующие поправки к законам. В Литве налог «на подушку» действует в Бирштонасе, Паланге, Друскининкай, Неринге и Каунасе. В столицах Латвии и Эстонии такого налога нет.