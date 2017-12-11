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13:41 (мск), источник: Ежедневник.by

В Вильнюсе с июля 2018 вводится «налог на подушку»

С 1 июля 2018 г. в Вильнюсе с туристов будет взиматься так называемый налог на подушку в размере 1 евро в сутки. Такое решение в горсовете Вильнюса было принято 7 декабря 2017 года.

Источник: Ежедневник.by

Предварительно предполагается, что налог не будут взимать с несовершеннолетних и совершеннолетних школьников, инвалидов, больных, приезжающих в соответствующие учреждения на реабилитацию, пишет tio.by.

Согласно подсчетам, за счет данного налога уже в 2019 году бюджет пополниться на 2,28 млн евро. Размер налога — 1 евро в сутки. По данным мэрии, его одобряют представители гостиниц и ресторанов, Ассоциация турбизнеса, представители компании Airbnb. Однако они выдвинули условие — вырученные средства пойдут на поощрение туризма и улучшение инфраструктуры для туристов.

Планируют учредить Туристический совет, в состав которого войдут представители вышеупомянутых организаций — этот совет будет решать вопрос использования вырученных средств.

Со слов представителя Go Vilnius Инги Романовскене, учли просьбу представителей бизнеса не взимать этот налог до 1 января 2019 года с тех, кто заранее забронировал в гостиницах не меньше 10 номеров.

Раньше налог «на подушку» взимали лишь курортные города, возможность взимать его в других городах появилась только после того, как парламент в 2015 году принял соответствующие поправки к законам. В Литве налог «на подушку» действует в Бирштонасе, Паланге, Друскининкай, Неринге и Каунасе. В столицах Латвии и Эстонии такого налога нет.

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