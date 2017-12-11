Экологи назвали версии происхождения неприятного запаха в Москве

Источник: Агентство «Москва»

«Проблема была не в сбросе или выбросе загрязняющих веществ в атмосферу города с предприятия. Причиной многочисленных жалоб жителей Москвы, скорее всего послужил сброс теплой или горячей воды в канализационные сети «Мосводоканала», — считает Андрей Нагибин, член Общественного совета при Росприроднадзоре и председатель экологической общественной организации «Зеленый патруль». Комментарий эксперта опубликован на сайте экологической организации.

По его словам, при минусовой температуре на улице, попадание больших объемов теплой воды могло привести «к залповому выбросу загрязняющих веществ», а канализационные сети «Мосводоканала» давно нуждаются в капитальном ремонте и очистке.

Жалобы на запах тухлой капусты в разных районах Москвы начали поступать 8 декабря. Проблема была замечена в Центральном, Северо-Восточном, Северном и Восточном округах столицы. В городском департаменте природопользования тогда сообщили РБК, что превышений предельно допустимых значений по загрязняющим веществам выявлено не было.

Для мониторинга ситуации с неприятным запахом в Москве была создана оперативная группа, в которую вошли представители столичного и областного правительств, МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Запах «тухлой капусты» ощущается при выбросе газов тиолов, или меркаптанов, содержащих сернистые соединения, пояснил Роман Пукалов, директор природоохранных программ «Зеленого патруля». По его словам, в Москве нет ни одного такого источника загрязнения атмосферного воздуха, который мог бы привести к тому, что люди в девяти районах одновременно стали жаловаться на качество воздуха — за исключением повсеместных канализационных насосных станций.

Промышленность в основном выведена за пределы города. Оставшиеся предприятия на юго-востоке столицы находятся под жестким контролем автоматической системы наблюдения «Мосэкомониторинга». Роман Пукалов Директор природоохранных программ «Зеленого патруля»

Кроме того, экологи предложили надзорным органам обратить внимание на технологические режимы работы городских ТЭЦ и московские мясоперерабытывающие заводы, которые могли единовременно сбросить такое количество теплой, «пусть даже и условно чистой», воды.

Мосводоканал не являлся источником вони в центре и на юго-западе Москвы, заявила РБК руководитель пресс-службы предприятия Александра Афиногенова. «В Мосводоканале такой информации нет. По нашей линии все чисто. Все наши сооружения работают в штатном режиме», — сообщила она в разговоре с РБК.

Неприятный запах в столице мог быть вызван рекультивационными работами на полигоне «Печатники», считает первый зампредседателя Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы по развитию и координации работы с регионами Элмурод Расулмухамедов.

«Скорее всего, запах образовался из-за рекультивационных работ на полигоне “Печатники”. Там образовались запасы газа органических отходов, которые были выпущены. Газы распространялись по Москве-реке до Таганки и Остоженки», — пояснил он в разговоре с РБК.

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Достоверно источник неприятного запаха в Москве 8 декабря пока не установлен.

Ранее выдвигалась версия, что запах могло принести в столицу с полигона «Кучино», который был закрыт летом 2017 года — такое предположение разговоре с РБК выдвинул начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Он же отметил, что предложенная ранее версия с полигоном в Некрасовке, на котором проводились работы по рекультивации, не подтвердилась.

​Расулмухамедов также считает, что версия с полигоном «Кучино» в Балашихе «притянута за уши». «Когда поступали жалобы от жителей, в районе Балашихи не было вони. Наши активисты были там», — сказал он РБК.

По его словам, неприятный запах с закрытого полигона в Балашихе не мог распространиться до юго-запада Москвы.

«Это почти 45 км от “Кучино”. Чтобы газ долетел до юго-запада и Остоженки, нужно, чтобы был направленный поток. У нас метеорологические условия такие, что поток воздуха [дует] из города в область, а не наоборот. Восток Москвы может накрывать. Но центр — это должны быть какие-то уникальные условия», — заключил он.