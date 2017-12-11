В столице Урала выбрали «Миссис Евразия-2017»
Самую красивую маму Урала выбирали в эти выходные в Екатеринбурге. В финале конкурса «Миссис Евразия-2017» на звание лучшей претендовала 21 конкурсантка.
Самую красивую маму Урала выбирали в эти выходные в Екатеринбурге. В финале конкурса «Миссис Евразия-2017» на звание лучшей претендовала 21 конкурсантка.
Два месяца участницы готовились к финалу: посещали уроки дефиле, занятия по танцам и технике речи. Но кульминацией финального шоу стал выход с детьми.
В результате первое место и путевку в Лондон получила 28-летняя Анастасия Шитникова из Верхней Пышмы.
«Все конкурентки были очень достойными. Мы очень сдружились, пока у нас были репетиции и тренировки. Для меня было самым сложным — оставлять мою грудную доченьку и ездить на репетиции. Со старшим сыном проблем нет, он самостоятельный уже, ему 8 лет. А доченьке всего 5 месяцев. Поэтому оставлять ее и уезжать — это было очень тяжело. Сердце разрывалось, если честно», — поделилась победительница конкурса «Миссис Евразия» Анастасия Шитникова.