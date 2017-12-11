В столице Урала выбрали «Миссис Евразия-2017»

«Все конкурентки были очень достойными. Мы очень сдружились, пока у нас были репетиции и тренировки. Для меня было самым сложным — оставлять мою грудную доченьку и ездить на репетиции. Со старшим сыном проблем нет, он самостоятельный уже, ему 8 лет. А доченьке всего 5 месяцев. Поэтому оставлять ее и уезжать — это было очень тяжело. Сердце разрывалось, если честно», — поделилась победительница конкурса «Миссис Евразия» Анастасия Шитникова.