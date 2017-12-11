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13:52 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинских автомобилистов будут штрафовать за выхлопы даже без режима НМУ

На прошлой неделе сотрудники ГИБДД задержали 14 большегрузов и составили порядка 65 административных протоколов за повышенное содержание выхлопных газов.

Челябинских автомобилистов будут штрафовать за «превышенные выхлопы» даже без режима НМУ — об этом в понедельник, 11 декабря, в ходе аппаратного совещания заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На прошлой неделе неблагоприятные метеоусловия в Челябинской области не наблюдались, однако сотрудники ГИБДД все равно не пустили в областной центр 14 большегрузов, а правоохранители на городских дорогах составили порядка 65 административных протоколов за повышенное содержание выхлопных газов.

«И это нормально. Мы должны контролировать загрязнение воздуха в любую погоду. Более того, мы сейчас ведем переговоры со всеми перевозчиками, учредителями, чтобы они сами организовывали контроль над выхлопами. Например, я хотел бы, чтобы такая система появилась на автовокзале», — комментирует градоначальник.

Напомним, на прошлой неделе власти Челябинска закупили 10 газоанализаторов, чтобы мониторить выхлопы транспорта. Стоимость одного такого устройства составляет 100 тыс. рублей.

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