Челябинских автомобилистов будут штрафовать за выхлопы даже без режима НМУ

Челябинских автомобилистов будут штрафовать за «превышенные выхлопы» даже без режима НМУ — об этом в понедельник, 11 декабря, в ходе аппаратного совещания заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На прошлой неделе неблагоприятные метеоусловия в Челябинской области не наблюдались, однако сотрудники ГИБДД все равно не пустили в областной центр 14 большегрузов, а правоохранители на городских дорогах составили порядка 65 административных протоколов за повышенное содержание выхлопных газов.

«И это нормально. Мы должны контролировать загрязнение воздуха в любую погоду. Более того, мы сейчас ведем переговоры со всеми перевозчиками, учредителями, чтобы они сами организовывали контроль над выхлопами. Например, я хотел бы, чтобы такая система появилась на автовокзале», — комментирует градоначальник.