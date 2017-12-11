В Перми начали строить ледовый городок

Наступили морозы, и на эспланаде начали строить ледовый городок. На площадку, где уже стоит новогодняя ель и установлены деревянные конструкции горок, привезли первую партию ледовых блоков. Всего будет использовано две тысячи кубометров льда. Из этих «кирпичиков» строители и возведут ледовый городок, посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу в России.