Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
В России посчитали шизофреников
«Трагедия оборвала его жизнь»: погиб призер Олимпиады Потапов
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
СМИ: «Первый канал» закрывает «Бабий бунт» с Ольгой Бузовой
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
«Платье убило фигуру»: поклонники о наряде Орбакайте
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Валерия примерила «платье невесты»
Дэйзи Ридли и София Вергара блистали на красной дорожке (фото)
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Россияне назвали лучший способ сохранения заработанных денег
Певица Лера Массква попала в больницу после пожара
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
13:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми начали строить ледовый городок

На его возведение потребуется две тысячи кубометров льда.

Наступили морозы, и на эспланаде начали строить ледовый городок. На площадку, где уже стоит новогодняя ель и установлены деревянные конструкции горок, привезли первую партию ледовых блоков. Всего будет использовано две тысячи кубометров льда. Из этих «кирпичиков» строители и возведут ледовый городок, посвященный предстоящему Чемпионату мира по футболу в России.

Самыми первыми в городке появятся самые крупные горки «Лев», «Париж», «Колизей», а также ледовое ограждение главной городской елки, которое будет напоминать архитектуру московского Кремля.

Откроется городок в канун Нового года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Материнский капитал увеличат в 2020 году
Все, что вы хотели знать о ВИЧ, но боялись спросить
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Легковые автомобили могут резко подорожать в 2018 году
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Зарплаты бюджетников вырастут на 4% с 1 января
Россия внесет в ООН проект о добыче ресурсов на астероидах
Спорт
«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико» 11 декабря в штаб-квартире УЕФА состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, в весеннюю часть которой вышли четыре российских клуба
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу Появились первые подробности нового проекта с популярной ведущей
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Наталья Подольская прокомментировала слухи о своей беременности Певица развеяла все домыслы поклонников
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь