Контроль за нелегальной торговлей ужесточат в Минске

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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на оперативном совещании в мэрии поручил ужесточить в Минске контроль за нелегальной торговлей у пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Шорец констатировал, что, несмотря на увеличение количества рейдовых мероприятий, нелегальных торговцев не становится меньше, появляются все новые торговые точки.

«Это говорит о том, что принимаемых мер недостаточно. Нужно более жестко подходить к решению вопроса, привлекать таких граждан к ответственности, больше информировать минчан о рисках таких покупок», — считает он.

Главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Нелли Гиндюк напомнила о возможных негативных последствиях при употреблении продукции, не прошедшей лабораторный контроль, на которую отсутствуют документы, подтверждающие ее качество и безопасность.

В большинстве случаев несанкционированная торговля осуществляется из транспортного средства или непосредственно с земли, торгующие не имеют личной медицинской справки о состоянии здоровья.

«Употребление в пищу продуктов, приобретенных в местах несанкционированной торговли, создает опасность для жизни и здоровья: приводит к пищевым отравлениям, заражению вирусными, бактериальными инфекциями, паразитарным заболеваниям, может вызвать тяжелые расстройства желудочно-кишечного тракта», — предупредила Нелли Гиндюк.

В текущем году городские службы значительно увеличили количество рейдов по местам несанкционированной торговли. К ним привлекаются представители Министерства по налогам и сборам, Центра гигиены и эпидемиологии, правоохранительных органов, районных администраций. По данным управления торговли и услуг Мингорисполкома, с начала года составлено более 1,5 тыс. протоколов, предусмотрены штрафы от 5 до 50 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br23).