Контроль за нелегальной торговлей ужесточат в Минске
Андрей Шорец констатировал, что, несмотря на увеличение количества рейдовых мероприятий, нелегальных торговцев не становится меньше, появляются все новые торговые точки.
Андрей Шорец констатировал, что, несмотря на увеличение количества рейдовых мероприятий, нелегальных торговцев не становится меньше, появляются все новые торговые точки.
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец на оперативном совещании в мэрии поручил ужесточить в Минске контроль за нелегальной торговлей у пешеходных переходов и остановок общественного транспорта, передает корреспондент БЕЛТА.
Андрей Шорец констатировал, что, несмотря на увеличение количества рейдовых мероприятий, нелегальных торговцев не становится меньше, появляются все новые торговые точки.
«Это говорит о том, что принимаемых мер недостаточно. Нужно более жестко подходить к решению вопроса, привлекать таких граждан к ответственности, больше информировать минчан о рисках таких покупок», — считает он.
Главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Нелли Гиндюк напомнила о возможных негативных последствиях при употреблении продукции, не прошедшей лабораторный контроль, на которую отсутствуют документы, подтверждающие ее качество и безопасность.
В большинстве случаев несанкционированная торговля осуществляется из транспортного средства или непосредственно с земли, торгующие не имеют личной медицинской справки о состоянии здоровья.
«Употребление в пищу продуктов, приобретенных в местах несанкционированной торговли, создает опасность для жизни и здоровья: приводит к пищевым отравлениям, заражению вирусными, бактериальными инфекциями, паразитарным заболеваниям, может вызвать тяжелые расстройства желудочно-кишечного тракта», — предупредила Нелли Гиндюк.
В текущем году городские службы значительно увеличили количество рейдов по местам несанкционированной торговли. К ним привлекаются представители Министерства по налогам и сборам, Центра гигиены и эпидемиологии, правоохранительных органов, районных администраций. По данным управления торговли и услуг Мингорисполкома, с начала года составлено более 1,5 тыс. протоколов, предусмотрены штрафы от 5 до 50 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br23).
Административная ответственность за реализацию товаров с рук, лотков, тележек, автомобилей, а также с использованием иных приспособлений в местах, запрещенных законодательством, предусмотрена частью 8 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Влечет наложение штрафа на физических лиц в соответствии с частью 1 статьи 21.14 КоАП также загромождение улиц, площадей, дворов и других земель общего пользования.