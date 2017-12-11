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14:38 (мск), источник: ТАСС

В Омской области введены штрафы за выход на лед в несанкционированных местах

Размер штрафа составит от 300 до 500 рублей.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области ввели штрафы за выход или выезд на лед в несанкционированных местах. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

«В Кодекс об административных правонарушениях Омской области внесены изменения, которые предусматривают штраф за выход или выезд на лед зимнего водоема в несанкционированных местах. Инициатива, которую поддержали региональные власти, принадлежит ГУ МЧС России по Омской области», — сказали в ведомстве.

Штраф составит от 300 до 500 рублей. Как отметили в главке МЧС, при грамотном применении этого наказания можно заставить людей быть более осмотрительными.

«До сих пор мы могли осуществлять только профилактические мероприятия. К сожалению, ни рейды, ни беседы, ни призывы не имеют должного воздействия на людей. Много нарушения и много происшествий на зимних водоемах. Мы вынуждены прибегнуть к ужесточению мер, закрепить это законодательно и воздействовать на нарушителей рублем», — цитируют в пресс-службе слова замначальника отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Омской области Максима Шабалина.

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