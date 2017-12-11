ДПС сопровождает снегоуборочную технику на улицах Челябинска
Патруль обеспечивает беспрепятственный проезд и следит за качеством уборки.
Патруль обеспечивает беспрепятственный проезд и следит за качеством уборки.
Патрульные автомобили ГИБДД сопровождают снегоуборочную технику, сообщают в
Патрульные автомобили сопровождают снегоуборочную технику в целях ее беспрепятственного проезда и повышения качества уборки дорог.
«С целью предупреждения заторов на пунктах по оформлению ДТП сформированы резервные группы, которые в случае необходимости производят оформление
Госавтоинспекция призывает автомобилистов по возможности воздержаться от использования личных транспортных средств, а также быть взаимовежливыми на дороге и не создавать помех для движения снегоуборочной техники.