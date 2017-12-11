Обрезание могут сделать бесплатным в Казахстане
АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Обсуждается вопрос включения религиозного обряда циркумцизии или обрезания крайней плоти у мальчиков в перечень бесплатных медицинских услуг, сообщил
АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Обсуждается вопрос включения религиозного обряда циркумцизии или обрезания крайней плоти у мальчиков в перечень бесплатных медицинских услуг, сообщил
«Мы пока на рабочем уровне обсуждали введение обрезания в перечень бесплатных медицинских услуг. Это наше мнение, оно находится пока на ранней стадии обсуждения. Мы предлагаем это, чтобы избежать возможных негативных последствий», — сказал Арын на брифинге в службе центральных коммуникаций.
Он добавил, что определенных норм касательно такой операции в законодательстве нет, и сам по себе данный обряд можно отнести как к религиозным мероприятиям, так и к медицинским.
Однако, по его словам, в ведомстве считают, что все эти обряды должны совершаться в медицинских учреждениях квалифицированными врачами.