Обрезание могут сделать бесплатным в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

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«Мы пока на рабочем уровне обсуждали введение обрезания в перечень бесплатных медицинских услуг. Это наше мнение, оно находится пока на ранней стадии обсуждения. Мы предлагаем это, чтобы избежать возможных негативных последствий», — сказал Арын на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Он добавил, что определенных норм касательно такой операции в законодательстве нет, и сам по себе данный обряд можно отнести как к религиозным мероприятиям, так и к медицинским.