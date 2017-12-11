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21:49 (мск), источник: Sputniknews.kz

Обрезание могут сделать бесплатным в Казахстане

АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Обсуждается вопрос включения религиозного обряда циркумцизии или обрезания крайней плоти у мальчиков в перечень бесплатных медицинских услуг, сообщил вице-министр по делам религий и гражданского общества Казахстана Берик Арын.

Источник: Sputniknews.kz
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«Мы пока на рабочем уровне обсуждали введение обрезания в перечень бесплатных медицинских услуг. Это наше мнение, оно находится пока на ранней стадии обсуждения. Мы предлагаем это, чтобы избежать возможных негативных последствий», — сказал Арын на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Он добавил, что определенных норм касательно такой операции в законодательстве нет, и сам по себе данный обряд можно отнести как к религиозным мероприятиям, так и к медицинским.

Однако, по его словам, в ведомстве считают, что все эти обряды должны совершаться в медицинских учреждениях квалифицированными врачами.

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