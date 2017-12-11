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14:35 (мск), источник: ТАСС

УрФУ вошел в топ-200 лучших университетов мира

Опубликован первый Московский международный рейтинг «Три миссии университета».

Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) вошел в число 13 российских вузов, представленных в топ-200 первого национального рейтинга «Три миссии университета», опубликованного в понедельник.

«Существующие мировые рейтинги университетов не раскрывают связь вузов с обществом и их влияние на региональную экосистему. Ответы на эти вопросы дает Московский международный рейтинг», — приводят в пресс-службе Уральского федерального университета слова ректора УрФУ Виктор Кокшаров.

Вузы в рейтинге оцениваются по 17 индикаторам, отражающим три основные миссии университета в современном мире: «образование» (вес 45%), «наука» (25%), и «университет и общество» (30%).
В минувший четверг на заседании правления Российского союза ректоров ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, что в пилотный рейтинг вошло 200 университетов из 39 стран, только 13 вузов — из России.

Поручение создать национальный рейтинг вузов, который бы показал обществу и самим университетам состояние дел в вузе по каждому направлению его деятельности, дал президент России в 2014 году.

Учредители проекта Московского международного рейтинга «Три миссии университета» — Российский союз ректоров и Российская академия наук. Оператором стала Ассоциация составителей рейтингов, в число учредителей которой входят исследовательский центр «Эксперт РА», ВЦИОМ и другие организации.

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