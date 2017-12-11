В Новосибирске придумали планшет для выявления грибковой инфекции

Как пишет издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», это позволит быстро подбирать правильное лечение.

По словам заведующей лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктора биологических наук Нины Тикуновой, аспергиллезом, как правило, страдают люди с ослабленным иммунитетом. В группу риска попадают пациенты, получающие противораковую терапию или перенесшие тяжелую операцию, а также больные с хроническими заболеваниями.

— Для здоровых людей вдыхание спор аспергилл проходит бесследно, но, попадая в ослабленный организм, они могут вызвать заболевания дыхательных путей, вплоть до сильнейших пневмоний, нередко заканчивающихся летальным исходом. Их лечение является достаточно тяжелым, — говорит ученый.

В России отсутствует точный диагностикум. Раньше был импортный, но лицензию на него не продлили. В связи с этим и встал вопрос о разработке отечественного аналога.

Созданный диагностикум аспергиллезов внешне будет представлять планшет с нанесенным на него слоем антител. В лунки планшета станут добавлять сыворотку крови больного, а затем по цвету окрашивания определять наличие или отсутствие инфекционного агента, вызывающего аспергиллез.