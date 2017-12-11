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14:30 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске придумали планшет для выявления грибковой инфекции

Новый высокоэффективный метод, помогающий распознать заболевание, вызванное низшими грибами рода Aspergillus, — аспергиллез, предложили сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с коллегами из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН.

Как пишет издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», это позволит быстро подбирать правильное лечение.

По словам заведующей лабораторией молекулярной микробиологии ИХБФМ СО РАН доктора биологических наук Нины Тикуновой, аспергиллезом, как правило, страдают люди с ослабленным иммунитетом. В группу риска попадают пациенты, получающие противораковую терапию или перенесшие тяжелую операцию, а также больные с хроническими заболеваниями.

— Для здоровых людей вдыхание спор аспергилл проходит бесследно, но, попадая в ослабленный организм, они могут вызвать заболевания дыхательных путей, вплоть до сильнейших пневмоний, нередко заканчивающихся летальным исходом. Их лечение является достаточно тяжелым, — говорит ученый.

В России отсутствует точный диагностикум. Раньше был импортный, но лицензию на него не продлили. В связи с этим и встал вопрос о разработке отечественного аналога.

Созданный диагностикум аспергиллезов внешне будет представлять планшет с нанесенным на него слоем антител. В лунки планшета станут добавлять сыворотку крови больного, а затем по цвету окрашивания определять наличие или отсутствие инфекционного агента, вызывающего аспергиллез.

Предполагается, что в течение двух-трех лет разработанный российскими учеными диагностикум войдет в медицинскую практику.

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