В Петербурге обновили Трехмостье и Пантелеймоновский мост

Источник: ИА REGNUM

Завершены работы по сохранению уникальных объектов культурного наследия в центре Санкт-Петербурга — Пантелеймоновского моста и так называемого Трехмостья (Театральный, Мало-Конюшенный и «ложный» мост). Ремонт конструкций мостов и их декоративных элементов проводился с июня по декабрь 2017 года сотрудниками петербургского «Мостотреста».

«Металлоконструкции мостов очищены, заделаны все каверны и трещины, проведена шпаклевка и покраска. Золочение декоративных деталей мостов полностью восстановлено В общей сложности, выполнено более 20 видов технологический работ», — сообщил в своем канале в Telegram вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Он отметил, что реставрацию золоченых деталей Пантелеймоновского моста вели в реставрационных мастерских, а вот на Трехмостье над золочением декора работали в уличных условиях, с помощью временных тепляков, поскольку демонтаж конструкций там оказался возможен.

Пантелеймоновский мост через Фонтанку соединяет остров Летний сад и Безымянный остров. Современный металлический мост был открыт 1908 году, и в следующем году отпразднует свое 110-летие. С 1925 по 1991 год мост носил имя декабриста Пестеля.

Трехмостью в 2017 году исполнилось 185 лет — эта уникальная архитектурно-инженерная конструкция была открыта 8 января 1832 года. Трехмостье объединяет сразу три петербургских острова — Спасский, 1-й Адмиралтейский и Казанский. Трехмостье каитально ремонтировалось в 1936 году, в блокаду почти не пострадало. Последняя реконструкция мостового ансамбля была выполнена в 1999 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2017 года Тучков мост, находившийся на капремонте с июня 2016 года, был открыт для движения автотранспорта. Это произошло на полгода раньше намеченного срока.