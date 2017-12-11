В Петербурге обновили Трехмостье и Пантелеймоновский мост
Ремонт уникальных объектов занял полгода.
Ремонт уникальных объектов занял полгода.
Завершены работы по сохранению уникальных объектов культурного наследия в центре
«Металлоконструкции мостов очищены, заделаны все каверны и трещины, проведена шпаклевка и покраска. Золочение декоративных деталей мостов полностью восстановлено В общей сложности, выполнено более 20 видов технологический работ», — сообщил в своем канале в Telegram
Он отметил, что реставрацию золоченых деталей Пантелеймоновского моста вели в реставрационных мастерских, а вот на Трехмостье над золочением декора работали в уличных условиях, с помощью временных тепляков, поскольку демонтаж конструкций там оказался возможен.
Пантелеймоновский мост через Фонтанку соединяет остров Летний сад и Безымянный остров. Современный металлический мост был открыт 1908 году, и в следующем году отпразднует свое 110-летие. С 1925 по 1991 год мост носил имя декабриста Пестеля.
Трехмостью в 2017 году исполнилось 185 лет — эта уникальная
Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2017 года Тучков мост, находившийся на капремонте с июня 2016 года, был открыт для движения автотранспорта. Это произошло на полгода раньше намеченного срока.
Биржевой мост Северной столицы будет закрыт на реконструкцию после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года.