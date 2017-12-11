Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
На лице американца выросли грибы
Россияне назвали лучший способ сохранения заработанных денег
Армия Израиля наказала укравшего у палестинца три яблока
Киев ответил на вывод комиссии в Европе о законе об образовании
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках»
Алиса Фрейндлих принимает поздравления с 83-летием
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
«Это не Путин»: Эристави цитирует опрошенных им украинцев
Сборную РФ хотят выгнать с домашнего ЧМ-18 - СМИ
Ева Лонгория появилась на публике в платье-комбинации
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
Польша не видит необходимости для страны в существовании Украины
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
Фоторепортажи
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
12Лесные пожары в Калифорнии
14:38 (мск), источник: ИА REGNUM

В Петербурге обновили Трехмостье и Пантелеймоновский мост

Ремонт уникальных объектов занял полгода.

Источник: ИА REGNUM

Завершены работы по сохранению уникальных объектов культурного наследия в центре Санкт-Петербурга — Пантелеймоновского моста и так называемого Трехмостья (Театральный, Мало-Конюшенный и «ложный» мост). Ремонт конструкций мостов и их декоративных элементов проводился с июня по декабрь 2017 года сотрудниками петербургского «Мостотреста».

«Металлоконструкции мостов очищены, заделаны все каверны и трещины, проведена шпаклевка и покраска. Золочение декоративных деталей мостов полностью восстановлено В общей сложности, выполнено более 20 видов технологический работ», — сообщил в своем канале в Telegram вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин.

Он отметил, что реставрацию золоченых деталей Пантелеймоновского моста вели в реставрационных мастерских, а вот на Трехмостье над золочением декора работали в уличных условиях, с помощью временных тепляков, поскольку демонтаж конструкций там оказался возможен.

Пантелеймоновский мост через Фонтанку соединяет остров Летний сад и Безымянный остров. Современный металлический мост был открыт 1908 году, и в следующем году отпразднует свое 110-летие. С 1925 по 1991 год мост носил имя декабриста Пестеля.

Трехмостью в 2017 году исполнилось 185 лет — эта уникальная архитектурно-инженерная конструкция была открыта 8 января 1832 года. Трехмостье объединяет сразу три петербургских острова — Спасский, 1-й Адмиралтейский и Казанский. Трехмостье каитально ремонтировалось в 1936 году, в блокаду почти не пострадало. Последняя реконструкция мостового ансамбля была выполнена в 1999 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2017 года Тучков мост, находившийся на капремонте с июня 2016 года, был открыт для движения автотранспорта. Это произошло на полгода раньше намеченного срока.

Биржевой мост Северной столицы будет закрыт на реконструкцию после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Скончался актер Дмитрий Марьянов — биография
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Легковые автомобили могут резко подорожать в 2018 году
В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Зарплаты бюджетников вырастут на 4% с 1 января
Россия внесет в ООН проект о добыче ресурсов на астероидах
Спорт
«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико» 11 декабря в штаб-квартире УЕФА состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, в весеннюю часть которой вышли четыре российских клуба
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу Появились первые подробности нового проекта с популярной ведущей
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Наталья Подольская прокомментировала слухи о своей беременности Певица развеяла все домыслы поклонников
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь