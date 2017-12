Как Queen, Pink Floyd и Боуи проходили прослушивания на Би-би-си

Многим будущим рок-звездам прошлось пройти на Би-би-си испытание "пробным эфиром": сначала анкета-заявка, потом прослушивание с записью. | Источник: Русская служба Би-би-си

Легендарные ныне исполнители и рок-гуппы в свое время, чтобы получить «всебританский» эфир на радио Би-би-си, вынуждены были сдавать своего рода экзамен — проходить прослушивание перед специальной комиссией. Кто-то преодолевал этот этап с блеском, а кое-кому это не удавалось, обнаружил корреспондент BBC Culture.

he Beatles и блюзмены

Британия середины 1960-х купалась в музыкальных инновациях. В чартах регулярно присутствовали The Beatles, а такие группы, как John Mayall & the Bluesbreakers и Blues Incorporated, упорно пытались пересадить на британскую почву американский блюз. Будущие звезды — The Rolling Stones, The Yardbirds, The Faces — только начинали зажигаться.

а радио Би-би-си, пытаясь ответить на запросы молодежной аудитории, решили вступить в конкурентную борьбу с модными тогда пиратскими станциями и запустили несколько новых музыкальных программ. В «Субботнем клубе» появлялись уже сложившиеся коллективы и исполнители, а, скажем, в Top Gear крутили новую музыку.

Если ваша группа хотела получить общенациональную известность, было важно пройти прослушивание на Би-би-си.

Группа по отбору талантов

Чтобы попасть на Би-би-си, молодые таланты для начала должны были заполнить подробную форму с просьбой о прослушивании. Таких заявлений было очень много, и сотрудникам национального вещателя приходилось разбираться с ними.

Если вы или ваша группа попадали в число счастливчиков, вас приглашали исполнить перед редакторами Би-би-си три своих песни. При оценке учитывались как оригинальность музыки, так и профессионализм исполнения.

Во время таких мини-концертов осуществлялась запись, которую называли пробным эфиром. Именно эти ленты потом отслушивала специальная Группа по отбору талантов, в которую входило множество сотрудников Би-би-си, отвечающих за музыкальное вещание.

Кто есть Who

Заявка, которую вы видите на фотографии, — это вторая попытка группы The Who добиться того, чтобы их прослушали на Би-би-си. (Судя по этому документу, в то время бас-гитарист Джон Энтвисл предпочитал называть себя Джоном Брауном.).

Из заявки видно, что в 1964 году группа уже участвовала в телепрограмме Би-би-си «Бит-комната», но под другим названием — The High Numbers. Вскоре после этой заявки состоялся радиодебют The Who в эфире национального общественного вещателя.

Jethro Tull

«Группа с большим успехом использует флейту»

Если есть сомнения, добавьте флейту. Одной из групп, прибегших к подобной хитрой тактике, чтобы произвести впечатление на Би-би-си, стала Jethro Tull. Возглавляемая певцом, флейтистом и гитаристом Иэном Андерсоном группа получила от комиссии почти единогласное «да».

В итоге, несмотря на замысловатые тексты, явно не мейнстримную музыку и частые смены состава на протяжении долгих лет своего существования, Jethro Tull достигла и большого коммерческого успеха.

T Rex

«Странные и некоммерческие»

В течение нескольких лет в начале 1970-х популярность T Rex в Британии была не меньшей, чем у The Beatles. Такие суперхиты, как Get It On и Metal Guru, достигли вершин хит-парадов. (Все кончилось со смертью певца и гитариста Марка Болана, который в 1977 году погиб в автокатастрофе.).

Впрочем, из оценок комиссии после того прослушивания совершенно невозможно предположить, какая слава ждет группу в будущем.

Pink Floyd

«Сообщите мне, кто именно «распсиховался»

На фотографии сверху — не оценки после прослушивания, а записка одного из продюсеров, в которой он выражает тревогу по поводу случившегося однажды во время записи программы «Субботний клуб» (в 1967 г.) нервного срыва у одного из музыкантов группы, который, как пишет некто Патрик Ньюмэн, «распсиховался». Несмотря на это, группа потом много раз приглашалась в студию Би-би-си для записи своих песен.

Вскоре после выхода первого альбома один из основателей и вдохновителей группы Сид Барретт покинул Pink Floyd (тогда ходили слухи о психическом расстройстве). Вместо него в группу пришел Дэвид Гилмор, с которым были записаны теперь уже классические альбомы The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here и The Wall.

Queen

«Довольно оригинальная и мелодичная»

Группе Queen дали зеленый свет для выступления в эфире Би-би-си всего за несколько месяцев до выхода ее дебютного альбома. Оригинальность группы бросалась в глаза (в уши?) уже тогда, во время пробного эфира в феврале 1973-го.

В своем отзыве (на фото сверху) продюсер музыкальной радиостанции «Би-би-си Радио 1» Берни Эндрюс указывает на вокальную и инструментальную мощь группы. История развивалась стремительно. Уже второй альбом, Queen II, занял первое место в национальном чарте. И пошло-поехало…

The Who

«Довольно средняя ритм-энд-блюз-группа, может, слегка поинтереснее других, ей подобных»

После нескольких попыток пробиться на прослушивание, The Who наконец получили этот шанс в начале 1965-го. Оценки продюсеров Би-би-си были разноречивы, но в итоге группе дали эфир. Благодаря выдающемуся драйву и целеустремленности, очень скоро The Who превратилась в одну из самых успешных и влиятельных групп XX века.

Led Zeppelin

«Чрезвычайно хорошая блюзовая группа»

Одна из величайших рок-групп в истории, Led Zeppelin была сформирована гитаристом Джимми Пейджем в 1968 году после распада The Yardbirds. Пейдж призвал под свои знамена сессионного музыканта Джона Пола Джонса (бас-гитариста, клавишника и аранжировщика — Ред.) и двоих уже довольно опытных, хоть и 19-летних музыкантов — барабанщика Джона Бонэма и вокалиста Роберта Планта, тоже имевших склонность к блюз-року. Сначала они назвали себя The New Yardbirds («Новые Yardbirds»), но затем сменили имя на Led Zeppelin.

К тому времени, как Би-би-си допустила их до прослушивания, группа уже выпустила дебютный альбом. Из откликов и оценок продюсеров Би-би-си видно, что они остались под большим впечатлением от того, что услышали.

«Лучшее, что может быть в этом жанре»

Берни Эндрюс, продюсер, отвечавший за музыкальное наполнение программы Top Gear, оставил для истории рукописную записку, в которой он высоко оценивает Led Zeppelin (в частности, он пишет, что Джимми Пейдж, по его мнению, — один из лучших гитаристов в стране, да и сама группа — лучшее, что может быть в этом жанре).

Top Gear впервые вышла в эфир в середине 1960-х, а когда в 1967 году начала работать музыкальная радиостанция «Би-би-си Радио 1», эта программа стала выходить на ее волнах. Берни Эндрюс (вместе с диджеем Джоном Пилом и еще одним продюсером Джоном Уолтерсом) стоял у истоков карьеры многих знаменитых рок-музыкантов того времени.

Достойные отдельного упоминания

А вот еще несколько, мягко говоря, интересных оценок того, что продемонстрировала пара будущих суперзвезд членам Группы по отбору талантов.

Элтон Джон (1968 г.)

Исполненные песни: All Across the Havens, Lady Samantha и Skyline Pigeon

Заметки и оценки:

«Пафосный материал собственного сочинения. Спето в невероятно скучной манере, без какого-либо чувства и с минимумом музыкальных способностей. Тонкий пронзительный голос, не имеющий эмоциональной притягательности».

«Тонкий, пронзительный голос, не несущий эмоций. Немелодичный голос».

Результат прослушивания: Да

Дэвид Боуи с группой the Lower Third (1965 г.)

Исполненные песни: Baby That's a Promise, Out of Sight, Chim-Chim-Cheree (из фильма «Мэри Поппинс»)

Заметки и оценки:

«Очень необычное звучание, особенно в песне из “Мэри Поппинс”… Странный выбор материала. Вокалист звучит по-любительски, не попадает в ноты, фальшивит».

Результат прослушивания: Нет

