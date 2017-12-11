Как Queen, Pink Floyd и Боуи проходили прослушивания на Би-би-си
Говард Тимберлейк, BBC Culture.
Говард Тимберлейк, BBC Culture.
Легендарные ныне исполнители и
he Beatles и блюзмены
Британия середины 1960-х купалась в музыкальных инновациях. В чартах регулярно присутствовали The Beatles, а такие группы, как John Mayall & the Bluesbreakers и Blues Incorporated, упорно пытались пересадить на британскую почву американский блюз. Будущие звезды — The Rolling Stones, The Yardbirds, The Faces — только начинали зажигаться.
а радио
Если ваша группа хотела получить общенациональную известность, было важно пройти прослушивание на
Группа по отбору талантов
Чтобы попасть на
Если вы или ваша группа попадали в число счастливчиков, вас приглашали исполнить перед редакторами
Во время таких
Кто есть Who
Заявка, которую вы видите на фотографии, — это вторая попытка группы The Who добиться того, чтобы их прослушали на
Из заявки видно, что в 1964 году группа уже участвовала в телепрограмме
Jethro Tull
«Группа с большим успехом использует флейту»
Если есть сомнения, добавьте флейту. Одной из групп, прибегших к подобной хитрой тактике, чтобы произвести впечатление на
В итоге, несмотря на замысловатые тексты, явно не мейнстримную музыку и частые смены состава на протяжении долгих лет своего существования, Jethro Tull достигла и большого коммерческого успеха.
T Rex
«Странные и некоммерческие»
В течение нескольких лет в начале 1970-х популярность T Rex в Британии была не меньшей, чем у The Beatles. Такие суперхиты, как Get It On и Metal Guru, достигли вершин
Впрочем, из оценок комиссии после того прослушивания совершенно невозможно предположить, какая слава ждет группу в будущем.
Pink Floyd
«Сообщите мне, кто именно «распсиховался»
На фотографии сверху — не оценки после прослушивания, а записка одного из продюсеров, в которой он выражает тревогу по поводу случившегося однажды во время записи программы «Субботний клуб» (в 1967 г.) нервного срыва у одного из музыкантов группы, который, как пишет некто Патрик Ньюмэн, «распсиховался». Несмотря на это, группа потом много раз приглашалась в студию
Вскоре после выхода первого альбома один из основателей и вдохновителей группы Сид Барретт покинул Pink Floyd (тогда ходили слухи о психическом расстройстве). Вместо него в группу пришел Дэвид Гилмор, с которым были записаны теперь уже классические альбомы The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here и The Wall.
Queen
«Довольно оригинальная и мелодичная»
Группе Queen дали зеленый свет для выступления в эфире
В своем отзыве (на фото сверху) продюсер музыкальной радиостанции «Би-би-си Радио 1» Берни Эндрюс указывает на вокальную и инструментальную мощь группы. История развивалась стремительно. Уже второй альбом, Queen II, занял первое место в национальном чарте. И
The Who
«Довольно средняя ритм-энд-блюз-группа, может, слегка поинтереснее других, ей подобных»
После нескольких попыток пробиться на прослушивание, The Who наконец получили этот шанс в начале 1965-го. Оценки продюсеров
Led Zeppelin
«Чрезвычайно хорошая блюзовая группа»
Одна из величайших
К тому времени, как
«Лучшее, что может быть в этом жанре»
Берни Эндрюс, продюсер, отвечавший за музыкальное наполнение программы Top Gear, оставил для истории рукописную записку, в которой он высоко оценивает Led Zeppelin (в частности, он пишет, что Джимми Пейдж, по его мнению, — один из лучших гитаристов в стране, да и сама группа — лучшее, что может быть в этом жанре).
Top Gear впервые вышла в эфир в середине 1960-х, а когда в 1967 году начала работать музыкальная радиостанция «Би-би-си Радио 1», эта программа стала выходить на ее волнах. Берни Эндрюс (вместе с диджеем Джоном Пилом и еще одним продюсером Джоном Уолтерсом) стоял у истоков карьеры многих знаменитых
Достойные отдельного упоминания
А вот еще несколько, мягко говоря, интересных оценок того, что продемонстрировала пара будущих суперзвезд членам Группы по отбору талантов.
Элтон Джон (1968 г.)
Исполненные песни: All Across the Havens, Lady Samantha и Skyline Pigeon
Заметки и оценки:
«Пафосный материал собственного сочинения. Спето в невероятно скучной манере, без
«Тонкий, пронзительный голос, не несущий эмоций. Немелодичный голос».
Результат прослушивания: Да
Дэвид Боуи с группой the Lower Third (1965 г.)
Исполненные песни: Baby That's a Promise, Out of Sight,
Заметки и оценки:
«Очень необычное звучание, особенно в песне из “Мэри Поппинс”… Странный выбор материала. Вокалист звучит
Результат прослушивания: Нет
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