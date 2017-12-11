Красноярка стала спортсменкой года в России
В этом году девушка выиграла чемпионат Европы, мира и России среди юниоров.
В этом году девушка выиграла чемпионат Европы, мира и России среди юниоров.
По итогам 2017 года лучшей спортсменкой года стала
Как пояснили в
Награду спортсменкам вручили в Чебоксарах, во время открытого Кубка России по женской борьбе. Девушкам подарили статуэтки «Тигрица — Борица», которые разработали специально для этой номинации, и денежный приз. Тренер Ханум Велиевой — Лидия Карамчакова — попала в список лучших тренеров.