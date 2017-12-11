Красноярка стала спортсменкой года в России

По итогам 2017 года лучшей спортсменкой года стала девушка-борец из Красноярского края.

Как пояснили в пресс-службе Крайспорта, Ханум Велиева — воспитанница краевой Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили. Вместе с ней этого звания удостоена спортсменка из Краснодарского края Ксения Незговорова. В этом году девушки выиграли чемпионат Европы, мира и России среди юниоров.