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14:35 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярка стала спортсменкой года в России

В этом году девушка выиграла чемпионат Европы, мира и России среди юниоров.

По итогам 2017 года лучшей спортсменкой года стала девушка-борец из Красноярского края.

Как пояснили в пресс-службе Крайспорта, Ханум Велиева — воспитанница краевой Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили. Вместе с ней этого звания удостоена спортсменка из Краснодарского края Ксения Незговорова. В этом году девушки выиграли чемпионат Европы, мира и России среди юниоров.

Награду спортсменкам вручили в Чебоксарах, во время открытого Кубка России по женской борьбе. Девушкам подарили статуэтки «Тигрица — Борица», которые разработали специально для этой номинации, и денежный приз. Тренер Ханум Велиевой — Лидия Карамчакова — попала в список лучших тренеров.

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