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14:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

Туман и гололед пообещали синоптики Татарстана

Ночью и днем 12 декабря местами на территории Татарстана ожидается ухудшение погодных условий.

(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Гидрометцентр РТ распространил предупреждение об ухудшении погодных условий.

Так, ночью и днем 12 декабря местами на территории Татарстана ожидаются туман, гололед.

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