Туман и гололед пообещали синоптики Татарстана
Ночью и днем 12 декабря местами на территории Татарстана ожидается ухудшение погодных условий.
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Ночью и днем 12 декабря местами на территории Татарстана ожидается ухудшение погодных условий.
(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). Гидрометцентр РТ распространил предупреждение об ухудшении погодных условий.
Так, ночью и днем 12 декабря местами на территории Татарстана ожидаются туман, гололед.