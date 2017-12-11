Власти Калининграда: Уборочная техника на улицы вышла — дороги посыпаны

Источник: Калининград.Ru

Ситуация на дорогах Калининграда после первого снега удовлетворительная. Такое мнение высказал глава города Александр Ярошук в понедельник, 11 декабря.

Улицы посыпаны. Техника снегоуборочная вышла. И в субботу убирали, я перед дворами выезжал, смотрел специально. Центральные магистрали все убраны, — рассказал Ярошук.

Он также отметил, что новая техника пока не поступила в распоряжение МБУ «Чистота». Предположительно, машины прибудут в январе.

В ближайшие три года городские власти планируют потратить 34,2 миллиона рублей на лизинг уборочной техники для муниципального предприятия «Чистота». Мэрия рассчитывает купить семь уборочных машин.