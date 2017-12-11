Власти Калининграда: Уборочная техника на улицы вышла — дороги посыпаны
Новую снегоуборочную технику ожидают в январе.
Новую снегоуборочную технику ожидают в январе.
Ситуация на дорогах Калининграда после первого снега удовлетворительная. Такое мнение высказал глава города Александр Ярошук в понедельник, 11 декабря.
Улицы посыпаны. Техника снегоуборочная вышла. И в субботу убирали, я перед дворами выезжал, смотрел специально. Центральные магистрали все убраны, — рассказал Ярошук.
Он также отметил, что новая техника пока не поступила в распоряжение МБУ «Чистота». Предположительно, машины прибудут в январе.
В ближайшие три года городские власти планируют потратить 34,2 миллиона рублей на лизинг уборочной техники для муниципального предприятия «Чистота». Мэрия рассчитывает купить семь уборочных машин.
Аукцион по закупке оборудования состоится 15 декабря. Победителю предстоит в течение двух месяцев с момента авансового платежа по лизингу привезти в Калининград три