Через Воронежскую область в обход Украины пошли пассажирские поезда
По участку Журавка — Миллерово теперь курсируют более 120 пассажирских составов.
По участку Журавка — Миллерово теперь курсируют более 120 пассажирских составов.
С 11 декабря РЖД запускает пассажирские поезда по магистрали
Для посадки и высадки пассажиров на новых станциях Зайцевка и Кутейниково останавливаются поезда № 34/33 Москва — Владикавказ, № 49/50
Железную дорогу в обход территории Украины начали строить еще в 2014 году. В августе этого года стало известно, что магистраль