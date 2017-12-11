Через Воронежскую область в обход Украины пошли пассажирские поезда

Источник: Комсомольская правда

С 11 декабря РЖД запускает пассажирские поезда по магистрали Журавка-Миллерово в обход Украины. После ввода в действие нового графика движения на 2017 — 2018 год, по участку начали курсировать около 120 пассажирских и 30 грузовых составов ежедневно.

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Для посадки и высадки пассажиров на новых станциях Зайцевка и Кутейниково останавливаются поезда № 34/33 Москва — Владикавказ, № 49/50 Санкт-Петербург — Кисловодск и № 139/140 Новосибирск — Адлер. Пассажирские составы, которые двигались без остановок, начали курсировать по новой магистрали еще в ноябре этого года.