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15:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Через Воронежскую область в обход Украины пошли пассажирские поезда

По участку Журавка — Миллерово теперь курсируют более 120 пассажирских составов.

Источник: Комсомольская правда

С 11 декабря РЖД запускает пассажирские поезда по магистрали Журавка-Миллерово в обход Украины. После ввода в действие нового графика движения на 2017 — 2018 год, по участку начали курсировать около 120 пассажирских и 30 грузовых составов ежедневно.

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Для посадки и высадки пассажиров на новых станциях Зайцевка и Кутейниково останавливаются поезда № 34/33 Москва — Владикавказ, № 49/50 Санкт-Петербург — Кисловодск и № 139/140 Новосибирск — Адлер. Пассажирские составы, которые двигались без остановок, начали курсировать по новой магистрали еще в ноябре этого года.

Железную дорогу в обход территории Украины начали строить еще в 2014 году. В августе этого года стало известно, что магистраль Журавка-Миллерово ввели в строй. Длинна участка составила 137 км. В Воронежской и Ростовской областях возвели 7 новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. Также реконструировали станцию Журавка.

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