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14:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские таможенники задержали копилки в форме логотипа Apple

Товары импортировали из Украины.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежские таможенники задержали шесть керамических копилок в форме надкушенного с правой стороны яблока. Товары везли из Украины, сообщила пресс-служба Воронежской таможни в понедельник, 11 декабря.

Правообладатель товарного знака — компания Apple Inc. Логотип зарегистрирован в отношении широкого круга товаров и включен в Госреестр товарных знаков РФ, в Международный реестр знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. У предпринимателя, который провозил товар, не было документов, подтверждающих законность использования товарного знака.
В отношении импортера возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Предпринимателю грозит до 50 тыс. рублей штрафа.

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