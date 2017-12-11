Воронежские таможенники задержали копилки в форме логотипа Apple

Воронежские таможенники задержали шесть керамических копилок в форме надкушенного с правой стороны яблока. Товары везли из Украины, сообщила пресс-служба Воронежской таможни в понедельник, 11 декабря.

Правообладатель товарного знака — компания Apple Inc. Логотип зарегистрирован в отношении широкого круга товаров и включен в Госреестр товарных знаков РФ, в Международный реестр знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности, а также в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. У предпринимателя, который провозил товар, не было документов, подтверждающих законность использования товарного знака.

В отношении импортера возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Предпринимателю грозит до 50 тыс. рублей штрафа.