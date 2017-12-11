Спасатели предупреждают: граждане Молдовы должны быть осторожнее

Источник: Sputnik.md

Так недалеко от села Лупа-Реча Страшенского района микроавтобус съехал с дороги и оказался заблокированным. Тоже самое произошло и с автомобилем близ населенного пункта Парканы и возле села Мелешены (Каларашский район). Из-за гололедицы и неблагоприятных погодных условий помощь спасателей понадобилась и в нескольких населенных пунктах районе Резина, а также в городе Оргеев, где автомобиль скорой помощи оказался заблокированным по дороге к пациенту.

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«Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям предупреждает водителей быть осторожными, отправляясь в дорогу. Автомобили должны быть подготовлены к зимним условиям. Пере поездкой рекомендуется проверять информацию о трассах и метеоусловиях. В случае, если понадобиться помощь, можно обращаться по телефону 901», — отметили в инспекторате.

По данным полиции, на территории Молдовы за прошедшие сутки произошло 47 ДТП, в результате которых трое человек погили и еще 30 получили травмы.