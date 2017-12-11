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17:11 (мск), источник: Noi.md

Завтра жильцы некоторых домов останутся без тепла

Предприятие Termoelectrica АО сообщает, что завтра, 12 декабря, с 01:00 до 16:00 будет приостановлена подача отопления в некоторые дома.

Источник: Noi.md

В списке: Мунчештская, Буребиста, Сармизегетуза, в периметре улиц Куза Водэ, Грэдина Ботаника, Валя Кручий, Гренобле и Индепенденций.

Временное прекращение подачи отопления связано с необходимостью ликвидации утечки на теплоносителе диметром 800 мм на ул. Буребиста, 38.

В то же время Termoelectrica АО доводит до сведения, что работы запланированы именно в этот период, чтобы снизить негативное воздействие на потребителей, чьи квартиры будут отключены от отопления, учитывая тот факт, что с 12 декабря температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.

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