Завтра жильцы некоторых домов останутся без тепла
Предприятие Termoelectrica АО сообщает, что завтра, 12 декабря, с 01:00 до 16:00 будет приостановлена подача отопления в некоторые дома.
Предприятие Termoelectrica АО сообщает, что завтра, 12 декабря, с 01:00 до 16:00 будет приостановлена подача отопления в некоторые дома.
В списке: Мунчештская, Буребиста, Сармизегетуза, в периметре улиц Куза Водэ, Грэдина Ботаника, Валя Кручий, Гренобле и Индепенденций.
Временное прекращение подачи отопления связано с необходимостью ликвидации утечки на теплоносителе диметром 800 мм на ул. Буребиста, 38.
В то же время Termoelectrica АО доводит до сведения, что работы запланированы именно в этот период, чтобы снизить негативное воздействие на потребителей, чьи квартиры будут отключены от отопления, учитывая тот факт, что с 12 декабря температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.