Завтра жильцы некоторых домов останутся без тепла

В то же время Termoelectrica АО доводит до сведения, что работы запланированы именно в этот период, чтобы снизить негативное воздействие на потребителей, чьи квартиры будут отключены от отопления, учитывая тот факт, что с 12 декабря температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла.