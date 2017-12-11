Лифты в столичных домах опасны для жизни

Источник: Noi.md

90% лифтов города Кишинева нуждаются в ремонте или и вовсе в замене.

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Срок действия 20% из них превышен более чем на 40 лет, остальные 70% превысили срок службы на 20−40 лет.

Сильвия Раду потребовала от своих подчиненных в 2018 году принять срочные меры в этой области.

«Все лифты столицы, которым более 40 лет, должны быть заменены, начиная со следующего года», — обратилась и. о. примара к должностным лицам.

В ответ глава муниципального управления ЖКХ Петру Гонтя отметил, что LiftService выполнил обязательства, заменив необходимые запчасти и масло у действующих лифтов, однако на их замену нет денег.

«Все лифты в идеальном техническом состоянии и никакую угрозу для людей не представляют. Практически во всех лифтах был проведен капитальный ремонт. За счет запланированных на 2018 год денег, а именно девять с половиной миллионов, мы можем восстановить лишь 7−8 лифтов», — подчеркнул Гонтя.

«Я каждый день чувствую себя как пожарный, обнаруживший бомбу замедленного действия», — заявила Сильвия Раду.

По данным и.о. генпримара, ответственные службы могут найти лифты либо за полцены, либо воспользоваться поддержкой внешних источников.