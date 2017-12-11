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17:14 (мск), источник: Noi.md

Лифты в столичных домах опасны для жизни

Неисправные лифты кишиневских домов представляют угрозу для жизни их жителей, сообщает новостной портал NOI.md.

Источник: Noi.md

90% лифтов города Кишинева нуждаются в ремонте или и вовсе в замене.

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Срок действия 20% из них превышен более чем на 40 лет, остальные 70% превысили срок службы на 20−40 лет.

Сильвия Раду потребовала от своих подчиненных в 2018 году принять срочные меры в этой области.

«Все лифты столицы, которым более 40 лет, должны быть заменены, начиная со следующего года», — обратилась и. о. примара к должностным лицам.

В ответ глава муниципального управления ЖКХ Петру Гонтя отметил, что LiftService выполнил обязательства, заменив необходимые запчасти и масло у действующих лифтов, однако на их замену нет денег.

«Все лифты в идеальном техническом состоянии и никакую угрозу для людей не представляют. Практически во всех лифтах был проведен капитальный ремонт. За счет запланированных на 2018 год денег, а именно девять с половиной миллионов, мы можем восстановить лишь 7−8 лифтов», — подчеркнул Гонтя.

«Я каждый день чувствую себя как пожарный, обнаруживший бомбу замедленного действия», — заявила Сильвия Раду.

По данным и.о. генпримара, ответственные службы могут найти лифты либо за полцены, либо воспользоваться поддержкой внешних источников.

«В 2018 году мы должны заменить все лифты, срок службы которых превышает 43 года. Думаю, советники не будут против, учитывая, что это угрожает нашей жизни. Я хочу, чтобы это было сделано как можно более эффективно, чтобы мы не несли неоправданные расходы, когда можем получить внешнее финансирование», — подытожила Раду.

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