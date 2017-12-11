Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Источник зловония в Москве остается загадкой
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Названы горнолыжные курорты с самой дорогой недвижимостью
В Москве был объявлен план "Перехват" после убийства пенсионера
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
«Платье убило фигуру»: поклонники о наряде Орбакайте
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Полина Гагарина в ярком мини-платье удивила поклонников
Анджелина Джоли в шляпе и странных тапках пришла на рынок (фото)
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Суперлуние-2017
17:00 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростов вошел в десятку самых добрых городов России

Ростов-на-Дону назвали одним из самых добрых городов страны.

Донская столица вошла в топ-10 рейтинга, который составила Общественная палата России. Итоги подвели в рамках экоакции «Марафон добрых дел».

Самым добрым городом стал Санкт-Петербург, второе место заняла Казань, третье — Ульяновск, далее расположились Москва, Химки, Уссурийск, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Нижний Новгород и Саратов.

В рамках акции жители этих городов провели наиболее масштабные экологические мероприятия с наибольшим социальным эффектом.

«Мы оценивали не только количество организованных жителями городов мероприятий, но и их социальный эффект: сколько человек удалось охватить в рамках той или иной акции, какой резонанс она получила в СМИ и социальных сетях. Также наши эксперты оценивали экологический эффект от мероприятий», — пояснила инициатор проекта, председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Израиль требует объяснений по поводу голых игр в бывшей газовой печи
"Пьяный батя" набирает популярность в Сети. Видео
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
В Нью-Йорке прогремел взрыв в центре Манхэттена
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Новые пособия: как меняется забота государства о новорожденных
Россия не поддержит схему США по миротворцам в Донбассе
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»
Спорт
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/2018
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
В Москве простились с Леонидом Броневым Соболезнования родным принесли многие артисты театра и кино, в том числе Валентин Гафт, Владимир Гостюхин, Дмитрий Певцов
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Звезды вступились за подростка, которого травят в школе Свою поддержку Китону Джонсу уже выразили в соцсетях известные американские актеры, спортсмены и музыканты
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь