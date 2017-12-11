Ростов вошел в десятку самых добрых городов России

«Мы оценивали не только количество организованных жителями городов мероприятий, но и их социальный эффект: сколько человек удалось охватить в рамках той или иной акции, какой резонанс она получила в СМИ и социальных сетях. Также наши эксперты оценивали экологический эффект от мероприятий», — пояснила инициатор проекта, председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.