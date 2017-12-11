Обнародован список самых добрых городов России

Как уточнили ИА REGNUM в ОП РФ 11 декабря, жители этих городов провели наиболее масштабные экологические мероприятия.

«Мы оценивали не только количество организованных жителями городов мероприятий, но и их социальный эффект: сколько человек удалось охватить в рамках той или иной акции, какой резонанс она получила в СМИ и социальных сетях», — прокомментировала инициатор проекта, председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Всего в акции участвовали более 100 тыс. человек из 1,6 тыс. населенных пунктов страны. Также в десятку лидеров рейтинга вошли Москва, Химки, Уссурийск, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Нижний Новгород и Саратов.

По словам Суторминой, в ближайшее время будет представлен и аналогичный рейтинг самых добрых сёл страны.

Помимо городов, названы и самые добрые образовательные учреждения и люди. Так, по количеству проведённых экологических мероприятий первое место заняла школа № 422 города Кронштадта. А самой доброй жительницей России оказалась Мария Исаева из города Тутаева Ярославской области, организовавшая более 20 экологических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел, организованная Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира, стартовала 1 марта.