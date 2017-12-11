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16:54 (мск), источник: ИА REGNUM

Обнародован список самых добрых городов России

Санкт-Петербург оказался самым добрым городом в России. Таковы итоги всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел», которые подвела Общественная палата РФ. Также в тройку лидеров вошли Казань и Ульяновск.

Как уточнили ИА REGNUM в ОП РФ 11 декабря, жители этих городов провели наиболее масштабные экологические мероприятия.

«Мы оценивали не только количество организованных жителями городов мероприятий, но и их социальный эффект: сколько человек удалось охватить в рамках той или иной акции, какой резонанс она получила в СМИ и социальных сетях», — прокомментировала инициатор проекта, председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Всего в акции участвовали более 100 тыс. человек из 1,6 тыс. населенных пунктов страны. Также в десятку лидеров рейтинга вошли Москва, Химки, Уссурийск, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Нижний Новгород и Саратов.

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По словам Суторминой, в ближайшее время будет представлен и аналогичный рейтинг самых добрых сёл страны.

Помимо городов, названы и самые добрые образовательные учреждения и люди. Так, по количеству проведённых экологических мероприятий первое место заняла школа № 422 города Кронштадта. А самой доброй жительницей России оказалась Мария Исаева из города Тутаева Ярославской области, организовавшая более 20 экологических мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел, организованная Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира, стартовала 1 марта.

Напомним, в 2016 году самыми «добрыми городами» стали Якутск, Москва и Санкт-Петербург. В топ-10 также вошли Волгоград, Омск, Чебоксары, Вологда, Новочеркасск, Ульяновск и Екатеринбург.

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