В Воронеже наградили лауреатов конкурса «Виртуозы Черноземья»
Соревнования прошли среди солистов и ансамблей духовой музыки.
Соревнования прошли среди солистов и ансамблей духовой музыки.
Первый всероссийский конкурс солистов и ансамблей духовых и ударных инструментов «Виртуозы Черноземья» завершился в Воронеже, сообщил
Целью конкурса стала поддержка молодых одаренных музыкантов и повышение их исполнительского уровня, а также развитие традиций российской духовой музыки.
Руководитель областного департамента культуры Эмилия Сухачева в своем приветствии лауреатам отметила, что в Воронежской области уделяется большое внимание популяризации этого направления музыкального искусства, особенно среди детей и молодежи. Столица Черноземья стала местом проведения «Воронежских духовых ассамблей имени Халилова» -ежегодного массового смотра детских духовых оркестров. В регионе стало традицией направлять на поддержку творчества юных музыкантов средства, собранные в рамках губернаторского благотворительного Рождественского вечера. По словам Эмилии Сухачевой, конкурс «Виртуозы Черноземья» призван стать новой творческой платформой для развития духовой музыки не только в масштабах отдельного региона, но и всей страны.