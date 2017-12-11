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16:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже наградили лауреатов конкурса «Виртуозы Черноземья»

Соревнования прошли среди солистов и ансамблей духовой музыки.

Первый всероссийский конкурс солистов и ансамблей духовых и ударных инструментов «Виртуозы Черноземья» завершился в Воронеже, сообщил пресс-центр областного правительства в понедельник, 11 декабря. Гран-при конкурса завоевал юный тромбонист из Белгорода Владимир Вараксин и нижегородец Николай Кустов, играющий на фаготе. Церемония награждения и гала-концерт состоялись в Воронежской филармонии.

Целью конкурса стала поддержка молодых одаренных музыкантов и повышение их исполнительского уровня, а также развитие традиций российской духовой музыки. Гала-концерту предшествовали двухдневные соревнования. Музыканты учреждений среднего и высшего профессионального образования из Воронежа, Москвы, Нижнего Новгорода, Белгорода, Курска, Калуги и других городов участвовали в прослушиваниях на базе городской детской школы искусств № 11 имени Носырева. В составе жюри, которое оценивало претендентов, были заслуженный работник культуры РФ, полковник военно-оркестровой службы Александр Бучнев, заслуженный артист РФ, заведующий кафедрой Российской академии музыки имени Гнесиных Вячеслав Прокопов, профессор Московской государственной консерватории имени Чайковского Олег Худяков, директор ДШИ № 11 имени Носырева, председатель «Воронежского духового общества» Алексей Дорохин, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Воронежской области, профессор Владимир Шабашов.

Руководитель областного департамента культуры Эмилия Сухачева в своем приветствии лауреатам отметила, что в Воронежской области уделяется большое внимание популяризации этого направления музыкального искусства, особенно среди детей и молодежи. Столица Черноземья стала местом проведения «Воронежских духовых ассамблей имени Халилова» -ежегодного массового смотра детских духовых оркестров. В регионе стало традицией направлять на поддержку творчества юных музыкантов средства, собранные в рамках губернаторского благотворительного Рождественского вечера. По словам Эмилии Сухачевой, конкурс «Виртуозы Черноземья» призван стать новой творческой платформой для развития духовой музыки не только в масштабах отдельного региона, но и всей страны.

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