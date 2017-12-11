В Пионерском обрушилась часть берегового склона, разрушились несущие конструкции променада

После штормов в Пионерском оказалась разрушена часть склона у моря и частично — конструкции променада.

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Зимняя Балтика. Сегодня — миролюбивая как дитя, завтра — разбушевавшаяся сирена.

Евгений Шустов, житель Пионерского:

— Вниз ступеньки, и их смыло, и дальше дыра, это все грустно, хотелось бы, чтобы все это в порядок привели.

В Пионерском шторма не пощадили променад у парка «Сосновый бор» и государственной резиденции «Янтарь». Разрушена часть склона, подпорная стенка и частично — конструкции променада. Глава региона вместе со специалистами на месте обсуждает операцию по спасению пионерских пляжей.

— Выглядит все достаточно так угрожающе, эти березы, которые буквально в воздухе висят и пляж, которого нет.

— Что предлагается сделать — создать систему бун, пляжеудерживающих сооружений, защитный каменный вал, который будет гасить волны.

Также планируется обустроить подпорную стенку, она должна защитить склоны от обвала. Интересная деталь: укрепление берегов в Пионерском планируют провести на средства, выигранные в суде с компанией, которая не достроила променад в Светлогорске. Удалось и договориться с администрацией государственной резиденции, поделить расходы на спасение берегов. Работы начнутся после сезона штормов. К весне весь материал должен быть готов. В берегоукрепление обещает вложиться и частный инвестор, который хотел бы построить на одном из участков берега ротонду. Открыть там кафе с видом на море. Антон Алиханов поручает обсудить проект с жителями. Если променад и пляж будут реанимировать в экстренном режиме, то другие большие перемены в Пионерском — плановые.

Екатерина Говорова, корреспондент:

— Внимание к муниципалитету связано в первую очередь с подготовкой большого инфрастуктурного проекта. Строительство международного морского терминала. Порт будет принимать грузовые и круизные суда, задача региона — построить дорогу, которая соединит портовый комплекс с основной трассой на Калининград.

По проекту, дорога захватывала часть грабового парка. Это вызвало массу споров и домыслов. Проложить трассу иначе не позволял федеральный закон. Но сейчас законодательство изменилось. По поручению главы региона для трассы сделают новый проект. Дорога пойдет в обход.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

— По итогам всех обращений приняли взвешенное решение с учетом смещения сроков строительства порта связанность Светлогорска с Пионерским, там будут дополнительно в дальнейшем улицы делаться, и в принципе развитие территорий, 650 га в собственности региона, есть проект гольф-поля, кинокластера.