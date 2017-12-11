В Пионерском обрушилась часть берегового склона, разрушились несущие конструкции променада

После штормов в Пионерском оказалась разрушена часть склона у моря и частично — конструкции променада.
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Зимняя Балтика. Сегодня — миролюбивая как дитя, завтра — разбушевавшаяся сирена.
Евгений Шустов, житель Пионерского:
— Вниз ступеньки, и их смыло, и дальше дыра, это все грустно, хотелось бы, чтобы все это в порядок привели.
В Пионерском шторма не пощадили променад у парка «Сосновый бор» и государственной резиденции «Янтарь». Разрушена часть склона, подпорная стенка и частично — конструкции променада. Глава региона вместе со специалистами на месте обсуждает операцию по спасению пионерских пляжей.
— Выглядит все достаточно так угрожающе, эти березы, которые буквально в воздухе висят и пляж, которого нет.
— Что предлагается сделать — создать систему бун, пляжеудерживающих сооружений, защитный каменный вал, который будет гасить волны.
Также планируется обустроить подпорную стенку, она должна защитить склоны от обвала. Интересная деталь: укрепление берегов в Пионерском планируют провести на средства, выигранные в суде с компанией, которая не достроила променад в Светлогорске. Удалось и договориться с администрацией государственной резиденции, поделить расходы на спасение берегов. Работы начнутся после сезона штормов. К весне весь материал должен быть готов. В берегоукрепление обещает вложиться и частный инвестор, который хотел бы построить на одном из участков берега ротонду. Открыть там кафе с видом на море. Антон Алиханов поручает обсудить проект с жителями. Если променад и пляж будут реанимировать в экстренном режиме, то другие большие перемены в Пионерском — плановые.
Екатерина Говорова, корреспондент:
— Внимание к муниципалитету связано в первую очередь с подготовкой большого инфрастуктурного проекта. Строительство международного морского терминала. Порт будет принимать грузовые и круизные суда, задача региона — построить дорогу, которая соединит портовый комплекс с основной трассой на Калининград.
По проекту, дорога захватывала часть грабового парка. Это вызвало массу споров и домыслов. Проложить трассу иначе не позволял федеральный закон. Но сейчас законодательство изменилось. По поручению главы региона для трассы сделают новый проект. Дорога пойдет в обход.
Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:
— По итогам всех обращений приняли взвешенное решение с учетом смещения сроков строительства порта связанность Светлогорска с Пионерским, там будут дополнительно в дальнейшем улицы делаться, и в принципе развитие территорий, 650 га в собственности региона, есть проект гольф-поля, кинокластера.
Главе региона в Пионерском представляют перемены, которые можно назвать долгожданными. Здесь завершается ремонт железнодорожного вокзала. На въезде в город людям не придется ходить по обочине дороги. Перед двумя крупными предприятиями, наконец, обустраивают тротуары. По программе «Формирование комфортной городской среды» именно такие условия жизни собираются создать на улицах Армейской, Гагарина и Шаманова, привести в порядок спуск к морю. На эти цели перечисляются средства из федерального, областного, местного бюджетов и деньги жителей. Важное обещание прозвучало в присутствии главы региона уже от местных властей. Долгострои у центральной лестницы к морю будут доведены до ума.