Из полиции уволен инспектор ГИБДД, который выписал штраф скорой

Конфликт произошел в Коркино. Инспектор ГИБДД выписал штраф водителю «скорой». Когда инцидент разнесли СМИ, в отношении сотрудника начали служебную проверку.

— Нарушение полицейского подтвердилось. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Штраф водителю скорой отменили, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Медики уверяют, что полицейский в гражданской одежде спешил выкинуть мусор. Но в этот момент «скорая» приехала на вызов к ребенку и не могла освободить узкую дорогу внутри двора. Сам правоохранитель уверен в своей правоте. Говорит, что спешил за ребенком.