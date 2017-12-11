Из полиции уволен инспектор ГИБДД, который выписал штраф скорой
Административный протокол на шофера медиков отменили.
Административный протокол на шофера медиков отменили.
Конфликт произошел в Коркино. Инспектор ГИБДД выписал штраф водителю «скорой». Когда инцидент разнесли СМИ, в отношении сотрудника начали служебную проверку.
— Нарушение полицейского подтвердилось. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Штраф водителю скорой отменили, — рассказали в
Медики уверяют, что полицейский в гражданской одежде спешил выкинуть мусор. Но в этот момент «скорая» приехала на вызов к ребенку и не могла освободить узкую дорогу внутри двора. Сам правоохранитель уверен в своей правоте. Говорит, что спешил за ребенком.
В полиции затруднились сказать, будет ли у истории продолжение. На вопрос корреспондента газеты «Комсомольская правда — Челябинск», возможно ли уголовное дело за превышение полномочий, в