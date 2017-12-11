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15:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Из полиции уволен инспектор ГИБДД, который выписал штраф скорой

Административный протокол на шофера медиков отменили.

Конфликт произошел в Коркино. Инспектор ГИБДД выписал штраф водителю «скорой». Когда инцидент разнесли СМИ, в отношении сотрудника начали служебную проверку.

— Нарушение полицейского подтвердилось. Он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Штраф водителю скорой отменили, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Медики уверяют, что полицейский в гражданской одежде спешил выкинуть мусор. Но в этот момент «скорая» приехала на вызов к ребенку и не могла освободить узкую дорогу внутри двора. Сам правоохранитель уверен в своей правоте. Говорит, что спешил за ребенком.

В полиции затруднились сказать, будет ли у истории продолжение. На вопрос корреспондента газеты «Комсомольская правда — Челябинск», возможно ли уголовное дело за превышение полномочий, в пресс-службе не ответили.

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