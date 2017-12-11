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15:21 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье УК заплатит более 300 тысяч рублей за поврежденную льдом крышу

«Жилищно-эксплуатационный участок № 2» в Лысьве не убрал вовремя снег с кровли здания, в результате чего ледяные массы упали на крышу пристроя. Собственник помещения утверждает, что это не единичный случай.

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Лысьвенского городского суда о взыскании с управляющей компании «Жилищно-эксплуатационный участок № 2» 359,8 тысяч рублей в пользу истца.

Истец является собственником пристроя, расположенного на первом этаже многоквартирного дома в Лысьве. Управляет домом «Жилищно-эксплуатационный участок № 2». В один из дней с крыши здания сошел лед, который упал на пристрой.

Крыша пристроя была повреждена, образовалась течь, которая привела к повреждению внутренней отделки.

По словам истца, данный инцидент — не единичный. Сходы снега и льда происходили и раньше, о чем заявлял прежний собственнике помещения, однако управляющая компания не приняла необходимых мер и добровольно ущерб не возместила, сообщает краевой суд.

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