В Прикамье УК заплатит более 300 тысяч рублей за поврежденную льдом крышу

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Лысьвенского городского суда о взыскании с управляющей компании «Жилищно-эксплуатационный участок № 2» 359,8 тысяч рублей в пользу истца.



Истец является собственником пристроя, расположенного на первом этаже многоквартирного дома в Лысьве. Управляет домом «Жилищно-эксплуатационный участок № 2». В один из дней с крыши здания сошел лед, который упал на пристрой.



Крыша пристроя была повреждена, образовалась течь, которая привела к повреждению внутренней отделки.



По словам истца, данный инцидент — не единичный. Сходы снега и льда происходили и раньше, о чем заявлял прежний собственнике помещения, однако управляющая компания не приняла необходимых мер и добровольно ущерб не возместила, сообщает краевой суд.