За первого ребенка на Кубани будут платить 9 845 рублей

Источник: Комсомольская правда

Итак, на Кубани ежемесячную выплату за первенца приравняют к минимальному прожиточному минимуму для детей, установленному за второй квартал 2016 года. В Краснодарском крае он равняется 9 845 рублей — именно столько будут ежемесячно получать молодые родители. Итого семье за полтора года положено больше 177 тысяч рублей.

Однако в этом законе есть и условия. Чтобы получать выплаты, у семьи должен быть совокупный (то есть жены и мужа) доход, который не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума. На Кубани он равняется 11 141 рублю. То есть претендовать на выплаты за первенца могут те семьи, чей доход не превышает 16 711 рублей 50 копеек. Вот такая математика.

— Сейчас Министерство труда в Москве разрабатывает нормативно-правовые акты под этот законопроект, который будет распространяться на детей, родившихся с 1 января будущего года, — поясняет «Комсомольской правде — Кубань» пресс-секретарь министерства труда и соцразвития Краснодарского края Елена Елфимова.

В документах опишут порядок обращения новоиспеченных родителей, какие документы они должны предоставить в минтруда, а также механизм перечисления денег.

ВОПРОС РЕБРОМ

Не исключено, что все необходимые акты и указания чиновники на местах получат не в конце этого, а в начале следующего года. Тогда как родителям получить деньги за тех детей, которые уже появились на свет, но органы соцопеки еще не поставлены в известность — как распределять финансы?

— Сейчас пока сложно точно описать механизм. Возможно, это будет единовременная выплата за все предыдущие месяцы, — полагает Елфимова.

ПРО ВТОРОГО РЕБЕНКА ТОЖЕ НЕ ЗАБЫЛИ

Еще одним немаловажным пунктом проекта является аналогичная про размеру выплата за второго ребенка. Условия те же: 9 845 рублей в месяц в течение полутора лет для семьи, чей ежемесячный доход меньше 16 711 рублей. Правда, деньги эти будут брать из материнского капитала, который на данный момент равен 453 026 рублям. Это также неплохое подспорье для родителей, чей семейный бюджет итак не велик, да еще и ребенок родился, а ему нужны питание, памперсы, лекарства и прочее-прочее.