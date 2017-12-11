В Волгограде Дед Мороз рассказал, что принесёт 2018-й год
В РИАЦе состоялась
В РИАЦе состоялась
Как уже сообщал РИАЦ, в Волгограде находится с двухдневным визитом главный Дед Мороз России из Великого Устюга с командой телевизионщиков НТВ. На
Маршрут НТВэшников включает в себя 60 городов России, в этом году путешествие началось раньше, чем обычно. Во вторник Дед Мороз отправляется в Краснодарский край.
На
Ответы были самые разные: и весёлые, и серьёзные, и краткие, и вдумчивые. Дед Мороз рассказал о тронувшем его посещении в Волгограде семьи одной 9-летней девочки, которая очень больна, почти совсем не ходит, но мечтает стать воспитателем в детском доме, чтобы помогать детям, оставшимся без родителей.
Самый пространный ответ был дан на вопрос волгоградской журналистки, что принесёт нам всем 2018-й год. Дед Мороз оговорился, что он не астролог и не пророк, а просто волшебник и считает, что всё зависит от нас самих, от того, как мы будем относиться к ближним и дальним и даже к соседу по лестничной клетке. Если мы сумеем настроить себя на то, чтобы делать добро не по праздникам, а каждый день, научимся не проходить мимо тех, кто нуждается в помощи, значит, всё у нас будет хорошо.