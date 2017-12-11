Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕС отказался от Прибалтики: когда ждать послов в Москву - эксперт
Названа самая пьющая страна Европы
Звезды вступились за подростка, которого травят в школе
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
Боярский и Фрейндлих посетили премьеру «Карпа отмороженного»
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
«Это не Путин»: украинцы говорят о коррупции в своей стране
Сборную РФ хотят выгнать с домашнего ЧМ-18 - СМИ
Шэрон Стоун появилась на публике в наряде с глубоким декольте
Ксения Собчак назвала себя «послушной женой»
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
В Киеве предупредили о войне, жертвой которой станет вся Украина
Россияне назвали лучший способ сохранения денег
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8Суперлуние-2017
15:55 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде Дед Мороз рассказал, что принесёт 2018-й год

В РИАЦе состоялась пресс-конференция Российского Деда Мороза. Помогали ему ведущие НТВ Анна Янкина и Вадим Такменёв. Вместе с журналистами свои вопросы задавали и дети.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Как уже сообщал РИАЦ, в Волгограде находится с двухдневным визитом главный Дед Мороз России из Великого Устюга с командой телевизионщиков НТВ. На пресс-конференции были подведены предварительные итоги визита. Гости побывали в ряде социальных учреждений города и области, приняли участие в концертах и специальных программах.

Маршрут НТВэшников включает в себя 60 городов России, в этом году путешествие началось раньше, чем обычно. Во вторник Дед Мороз отправляется в Краснодарский край.

На пресс-конференции доминировали дети. Их интересовало буквально всё — какие у Деда дети, где он берёт столько игрушек для подарков, что ему дарят на Новый год и так далее. Один мальчик заинтересовался, пойдет ли Дед Мороз на выборы, и если да, то за кого будет голосовать.

Ответы были самые разные: и весёлые, и серьёзные, и краткие, и вдумчивые. Дед Мороз рассказал о тронувшем его посещении в Волгограде семьи одной 9-летней девочки, которая очень больна, почти совсем не ходит, но мечтает стать воспитателем в детском доме, чтобы помогать детям, оставшимся без родителей.

Самый пространный ответ был дан на вопрос волгоградской журналистки, что принесёт нам всем 2018-й год. Дед Мороз оговорился, что он не астролог и не пророк, а просто волшебник и считает, что всё зависит от нас самих, от того, как мы будем относиться к ближним и дальним и даже к соседу по лестничной клетке. Если мы сумеем настроить себя на то, чтобы делать добро не по праздникам, а каждый день, научимся не проходить мимо тех, кто нуждается в помощи, значит, всё у нас будет хорошо.

Пресс-конференция завершилась групповой фотографией, на которой осталось запечатлённым, как все-все счастливы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Волжский приглашает на «Квартирник» к Михалычу
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Полиция Нью-Йорка проверяет сообщения о взрыве на Манхеттене
Россия не поддержит схему США по миротворцам в Донбассе
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
Как планируют маркировать вредные продукты в России
Спорт
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/2018
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
В Москве простились с Леонидом Броневым Соболезнования родным принесли многие артисты театра и кино, в том числе Валентин Гафт, Владимир Гостюхин, Дмитрий Певцов
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Звезды вступились за подростка, которого травят в школе Свою поддержку Китону Джонсу уже выразили в соцсетях известные американские актеры, спортсмены и музыканты
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь