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15:15 (мск), источник: АиФ Черноземье

Где в Воронеже можно получить Паспорт болельщика?

Доставка Паспортов больщика в регионы России осуществляется почтой.

В регионы России Паспорта болельщиков будут доставляться почтой России. Главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Воронежской области Наталья Ломова сообщила, что первые паспорта уже поступили в воронежское почтовое отделение 394006 на улице 20-летия Октября, 105/2. Именно в это отделение и должны будут обращаться все, кто купил билеты на Чемпионат мира по футболу 2018 и оформил заявку на Fan ID.

Паспорт болельщика обязателен для всех зрителей матча — одних билетов для входа на стадион будет недостаточно. Он же обеспечит футбольных фанатов и приятным бонусов в виде билетов на поезда, курсирующие между городами, в которых будут проходить матчи.

«Доставка паспортов болельщиков осуществляется бесплатно заказной “Бандеролью 1-го класса с описью вложения” по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах», — рассказали в УФПС Воронежской области.

Чтобы получить Fan ID, не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий вашу личность.

Как оформить паспорт болельщика? Зарегистрируйтесь на сайте fan-id.ru. Не забудьте приложить фотографию вашего лица на белом фоне. Выберите опцию получения паспорта почтой.

Также по стране откроются 11 центров выдачи: в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге.

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