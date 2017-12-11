Где в Воронеже можно получить Паспорт болельщика?
Доставка Паспортов больщика в регионы России осуществляется почтой.
Доставка Паспортов больщика в регионы России осуществляется почтой.
В регионы России Паспорта болельщиков будут доставляться почтой России. Главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Воронежской области Наталья Ломова сообщила, что первые паспорта уже поступили в воронежское почтовое отделение 394006 на улице 20-летия Октября, 105/2. Именно в это отделение и должны будут обращаться все, кто купил билеты на Чемпионат мира по футболу 2018 и оформил заявку на Fan ID.
Паспорт болельщика обязателен для всех зрителей матча — одних билетов для входа на стадион будет недостаточно. Он же обеспечит футбольных фанатов и приятным бонусов в виде билетов на поезда, курсирующие между городами, в которых будут проходить матчи.
«Доставка паспортов болельщиков осуществляется бесплатно заказной “Бандеролью 1-го класса с описью вложения” по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах», — рассказали в УФПС Воронежской области.
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Также по стране откроются 11 центров выдачи: в Москве,