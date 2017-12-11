Самарские волонтеры начали учить испанский язык
Обучение проходит в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Обучение проходит в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года.
В Центре привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России
На базовых уроках испанского кандидаты в городские волонтеры познакомились с интересными фактами из истории Испании и стран Латинской Америки, получили представление об особенностях испанского языка в разных странах, опыт живого общения с носителями языка и возможность коротко рассказать о себе на испанском языке.
Уроки испанского открыли серию языковых занятий для кандидатов в городские волонтеры. В 2018 году в рамках подготовки к ключевому спортивному событию запланированы новые встречи и уроки с преподавателями, носителями разных языков, в том числе английского, французского, испанского. Основная цель лингвистических занятий — познакомить с ключевыми словами и фразами, необходимыми для приветствия и общения с гостями Самары из разных стран.
Тамара Дубровина — кандидат в городские волонтеры серебряного возраста
— Мы с большим удовольствием приняли участие, так как понимаем, что совсем скоро в Самару приедет большое количество гостей, многие из которых — испаноговорящие болельщики. Конечно, хочется быть максимально гостеприимными и радушными к самым разным гостям. Любому человеку в чужой стране будет приятно услышать слова приветствия на родном языке. Для нас это будет уникальный опыт, и мы рады, что в рамках волонтерской программы имеем возможность получать новые знания и навыки живого общения с носителями языков.