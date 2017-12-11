Самарские волонтеры начали учить испанский язык

В Центре привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России города-организатора Самары состоялись первые уроки испанского языка для начинающих, которые провели носители языка Хосе Луис Треболь Монтехано и Себастьян Ереван Родригез Перез.

На базовых уроках испанского кандидаты в городские волонтеры познакомились с интересными фактами из истории Испании и стран Латинской Америки, получили представление об особенностях испанского языка в разных странах, опыт живого общения с носителями языка и возможность коротко рассказать о себе на испанском языке.

Уроки испанского открыли серию языковых занятий для кандидатов в городские волонтеры. В 2018 году в рамках подготовки к ключевому спортивному событию запланированы новые встречи и уроки с преподавателями, носителями разных языков, в том числе английского, французского, испанского. Основная цель лингвистических занятий — познакомить с ключевыми словами и фразами, необходимыми для приветствия и общения с гостями Самары из разных стран.

Тамара Дубровина — кандидат в городские волонтеры серебряного возраста