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18:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Четыре дома культуры построят в Нижегородской области в 2018 году

На эти цели направят более 72 млн рублей.

Четыре новых дома культуры будет построено в Нижегородской области в 2018 году. Информация об этом содержится в Адресной инвестиционной программе Нижегородской области на 2018−2020 годы.

На эти цели правительство региона планирует направить 72,2 млн рублей: основная часть средств будет выделена из областного бюджета, меньшая часть — из местной казны. Так, дом культуры за 20,5 млн рублей будет построен в поселке Дубрава Дальнеконстантиновского района. Он будет рассчитан на 182 человека.

Еще одно подобное учреждение планируется построить в деревне Черномуж Шарангского района. Строительство обойдется почти в 16 млн рублей.

Еще два дома культуры появятся в поселке Шеманиха Краснобаковского района и селе Кочетовка Сеченовского района. Их стоимость составит 18,3 и 17,3 млн рублей соответственно.

Кроме того, на следующий год запланирована реконструкция дома культуры в Навашине.

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