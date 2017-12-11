Улицу возле торгового центра «Сан Сити» перекроют до конца декабря

На улице Вертковской возле торгового центра «Сан Сити» в Новосибирске перегородят дорогу до конца месяца. Движение автомобилям будет запрещено возле здания № 30 корпус 2 по улице Ватутина. С сегодняшнего дня там ремонтируют теплотрассу.

-Это связано с проведением АО «СИБЭКО» аварийных работ по ремонту теплотрассы, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии города Новосибирска.

По данным мэрии Новосибирска, завершение ремонта запланировано на 27 декабря. Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Например, по улице Ватутина или Сибиряков-Гвардейцев, там же еще есть безымянный проезд.

Источник: Комсомольская правда

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в пресс-службе ведомства.