Немаркированные меха изъяли таможенники в нижегородских шоурумах
Нижний Новгород. 11 декабря.
Нижний Новгород. 11 декабря.
Как сообщает
Согласно информации, по результатам проверки из оборота было изъято 29 единиц меховых изделий без контрольных идентификационных знаков.
Отмечается, что материалы по итогам рейда направлены в УВД России по Нижнему Новгороду. Там будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителей к ответственности за незаконное предпринимательство и незаконную реализацию меховых изделий без контрольных идентификационных знаков.
Напомним, ранее Роспотребнадзор по Нижегородской области арестовал 7 шуб и дублёнок на 100 тыс. рублей в Арзамасе
СПРАВКА.
Согласно постановлению правительства РФ № 776 с 12 августа 2016 года на территории страны запрещена реализация меховых изделий без идентификационных контрольных знаков, внесенных в специальную государственную систему «Маркировка». За нарушение предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.