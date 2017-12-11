Немаркированные меха изъяли таможенники в нижегородских шоурумах

Как сообщает пресс-служба Нижегородской таможни, проведён ряд проверочных мероприятий в отношении меховых изделий, реализуемых физическими лицами в шоурумах.

Согласно информации, по результатам проверки из оборота было изъято 29 единиц меховых изделий без контрольных идентификационных знаков.

Отмечается, что материалы по итогам рейда направлены в УВД России по Нижнему Новгороду. Там будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителей к ответственности за незаконное предпринимательство и незаконную реализацию меховых изделий без контрольных идентификационных знаков.

Напомним, ранее Роспотребнадзор по Нижегородской области арестовал 7 шуб и дублёнок на 100 тыс. рублей в Арзамасе из-за отсутствия контрольных знаков.

СПРАВКА.