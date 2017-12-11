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18:45 (мск), источник: НТА-Приволжье

Немаркированные меха изъяли таможенники в нижегородских шоурумах

Нижний Новгород. 11 декабря. НТА-Приволжье — Немаркированные меха изъяли таможенники в нижегородских шоурумах.

Как сообщает пресс-служба Нижегородской таможни, проведён ряд проверочных мероприятий в отношении меховых изделий, реализуемых физическими лицами в шоурумах.

Согласно информации, по результатам проверки из оборота было изъято 29 единиц меховых изделий без контрольных идентификационных знаков.

Отмечается, что материалы по итогам рейда направлены в УВД России по Нижнему Новгороду. Там будет рассмотрен вопрос о привлечении нарушителей к ответственности за незаконное предпринимательство и незаконную реализацию меховых изделий без контрольных идентификационных знаков.

Напомним, ранее Роспотребнадзор по Нижегородской области арестовал 7 шуб и дублёнок на 100 тыс. рублей в Арзамасе из-за отсутствия контрольных знаков.

СПРАВКА.

Согласно постановлению правительства РФ № 776 с 12 августа 2016 года на территории страны запрещена реализация меховых изделий без идентификационных контрольных знаков, внесенных в специальную государственную систему «Маркировка». За нарушение предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 4 лет.

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